На ПМЭФ-2025 показали, как выглядит «цифровая ДНК» недр Земли На открытии Петербургского международного экономического форума впервые показали «цифровую ДНК» нашей планеты. Компьютерную симуляцию сложнейших процессов представили нефтяники и группа медиахудожников. 18 июня, 09:15 Нефтяники и медиахудожники представили «цифровую ДНК» планеты. Обложка © Газпромнефть

При создании «цифровой ДНК» специалисты «Газпром нефти» и медиахудожники использовали данные сейсмологической разведки, изучения геологических пород и структуры залежей нефти на Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе.

Авторы назвали свой проект «Террабайт», объединив слова «терра» (Земля) и «байт» (единица цифровых данных). Их работа позволяет отправиться на глубину многих километров в недра планеты и узнать детали её эволюции.

Среди задач эксперимента — помочь человеку увидеть невидимое. Для этого научные графики и формулы превратили в своеобразный геологический театр. Зритель наблюдает здесь, как за миллионы лет менялись ландшафты земного шара, видит более ста оттенков геологических пород, изучает окаменелости и как светится нефть под ультрафиолетом.

Фото © Газпромнефть

Чтобы показать все процессы в деталях, был построен огромный 30-метровый изогнутый экран. Он позволяет видеть трёхмерные объекты без специальных очков.

— Наша компания уже добывает больше половины нефти и газа с использованием технологии цифровых двойников месторождений. Мы поставили перед собой стратегическую цель стать первой цифровой нефтяной компанией — и наш арт-проект «Террабайт» как раз и является манифестом этой амбиции, — рассказал об идее проекта начальник департамента коммуникаций «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

Фото © Газпромнефть

Он также отметил, что в 2026 году на основе этой инсталляции в ханты-мансийском Музее геологии, нефти и газа будет открыта масштабная мультимедийная экспозиция.

По словам креативного директора студии Radugadesign Ивана Нефёдкина, самым сложным при создании цифровых образов было показать то, что никогда не было визуализировано.

— Для этого проекта мы фактически изобретали новый визуальный язык — зрелищный, но научно достоверный. Ведь нельзя сфотографировать, как выглядят геологические пласты на глубине четырёх километров. Поэтому вместе с геологами мы проанализировали большие объёмы данных и при помощи компьютерной графики создали на их основе новые образы, которые ранее были доступны только в виде цифр и расчётов, — рассказал Иван.

Авторы Валерия Мишина