В центре Москвы появились фантазийные выставочные сады, арт-объекты и водные оазисы с фонтанами В центре столицы появились новые места, где можно отдохнуть и сфотографироваться. От фестиваля «Цветочный джем», полюбившегося москвичам, город перешёл к фестивалю «Сады и цветы». 17 июня, 14:50 В Москве появились новые выставочные сады. Обложка © mos.ru

У памятника Александру Пушкину выросли десятиметровые кипарисы, создающие иллюзию южного курорта и напоминающие о путешествиях поэта. В сквере у Московского художественного театра имени А.П. Чехова расцвёл вишнёвый сад — трогательная отсылка к легендарной пьесе и одновременно московская версия японской традиции любования цветущей сакурой. Пальмы, олеандры, глицинии — город в средней полосе России летом соперничает с экзотическими курортами.

От тюльпановой лихорадки до городского праздника

Идея цветочных фестивалей не нова — их предшественниками были европейские ярмарки, приуроченные к церковным праздникам. В Османской империи с размахом отмечали цветение тюльпанов, а голландские купцы позже превратили их в предмет торговли по всему миру и сделали визитной карточкой Нидерландов. Московский цветочный фестиваль становится разговором города с жителями. Это приглашение к отдыху, созерцанию — всё свободно, бесплатно и доступно. Авторы садов — ведущие российские ландшафтные дизайнеры и архитекторы.

Масштаб: город в зелени

Фестиваль охватывает десятки площадок — от центральных скверов до неожиданных уголков Москвы, куда раньше нечасто заходили во время прогулок. А теперь — заходят! Это городской лаунж: можно заблудиться в лабиринте из живых изгородей, посидеть у воды с книгой или найти идеальный ракурс для фото среди гигантских цветочных инсталляций.

Фестивальные сады Москвы, в отличие от временных выставок, живут всё лето, меняясь вместе с природой. Это даётся большим трудом: деревья и цветы поливают под корень, чтобы не повредить лепестки и листья, удобряют и укрывают в случае холодов.

Белый сад: лёгкость, чистота и берёзовый серпантин

У каждого сада есть автор, смыслы и философия. Например, у Центрального универсального магазина (ЦУМ) «вырос» берёзовый сад.

— Подбор растений был основан именно на светлых тонах, на лёгкости и воздушности, чтобы передать этот нежный флёр через цветы и деревья, — объясняет Ольга Грибова, ландшафтный куратор фестиваля. Она много лет создаёт композиции в городе, начиная с «Цветочного джема», и признаётся, что работа над этим садом была особенно волнительной.

— Ставили растения в кашпо под углом, чтобы придать объём площадке, чтобы появились холмы. И вот ты проходишь между этих дорожек — и ощущение, что идёшь не по площади, а по какому-то лесному массиву, — рассказывает Ольга Грибова.

Главный акцент — берёзовая роща, где белые стволы деревьев перекликаются с белыми гортензиями. Линия посадки берёзы и линия белых цветов проходит через все холмы, будто серпантином огибая каждый холм, от начала до конца.

Лубянка: лес посреди площади

Если у ЦУМа — изящество и воздушность, то на Лубянке — лесной массив. В этом году здесь установят около 300 деревьев.

Особенность этой площадки — водная тема, обыгранная необычным способом: вместо настоящей воды — плитка, напоминающая водную поверхность, и стилизованные яхты, которые будут просматриваться со всех точек среди деревьев.

— В прошлом году нам дали всего 50 деревьев, а сейчас организаторы поняли, что нужно пойти по пути создания ландшафта, где главное звено — посадки из деревьев, — рассказывает Ольга Грибова о том, как фестиваль растёт.

Цветочная опера в жанре гротеска

— Фестивальные сады должны быть гротескными, — убеждена Елена Горская, куратор фестиваля. Они должны непрерывно цвести, быть наполнены интересными формами, удивлять.

Цветение как музыкальная фраза — такая идея была у создателей сада у Большого театра.

— Концепция родилась из самой архитектуры этого места, — объясняет Елена Горская. — Существующие клумбы и фонтаны образуют своеобразный амфитеатр. Нам хотелось создать ощущение, будто растения — это огромный оркестр, а их цветение — прекрасная симфония.

Каждый вид растений специалисты подбирали, как ноты в партитуре. Короткое, но яркое цветение сирени и яблонь — это мощный музыкальный аккорд. Розы, цветущие всё лето, — плавная мелодия, которая поддерживает общее настроение. Шалфей, котовник и злаки создают мягкий фон, как струнные инструменты в оркестре.

Архитектурный дуэт: диалог природы и камня

Создавая сад у такого монументального здания, команда столкнулась с непростой задачей. Сад должен не конкурировать с Большим театром, архитектурной доминантой, а подчёркивать его величие. Для этого привезли взрослые грабы — эти деревья редко встречаются в московских посадках.

Розы стали особым элементом дизайна: их нарядность как нельзя лучше соответствует статусу места.

Весенние капризы: репетиции перед премьерой

Нынешняя непредсказуемая весна стала серьёзным испытанием для команды. Зелёные «музыканты» — растения — оказались капризными солистами. Индийская сирень и жасмин азиатский очень теплолюбивы.

— Пришлось ухаживать за ними, буквально как за заболевшими детьми: подгонять вышки и укрывать растения, постоянно контролировать их состояние, — вспоминает Елена Горская. Но к главному празднику — 80-летию Победы — сад был смонтирован и цвёл. Премьера состоялась!

У Российской государственной библиотеки в этом году сказочный лес с ливанскими кедрами, клёнами дланевидными, падубом Максимовича, горными соснами и рододендронами. Но звезда этого сада — глициния китайская.

— Погодные условия добавили нам трудностей. При монтаже такого южного растения, как глициния, пошёл снег. Мы очень переживали, что нежные молодые листочки обмёрзнут, но они выдержали, — с гордостью рассказывает Наталия Шушлебина, куратор этого сада.

Сады зимой?

Многих интересует судьба деревьев и многолетних растений. После фестиваля их посадят в парках и скверах Москвы, но не все — планируется, что в этом году сады впервые выйдут за рамки тёплого сезона и станут частью новогодних украшений.

— Зимние сады с берёзами, ёлками и тёрном, пихты с новогодними шарами — всё это создаёт праздничное настроение, — говорит Елена Горская. — Вероятнее всего, так будет и этой зимой. И может быть, берёзки станут частью новогоднего праздника.

Не бежать

— Когда мы смонтировали сад, у нас появились птицы, полетели шмели — это что-то необыкновенное, — с теплотой рассказывает Ольга Грибова. — На таком маленьком кусочке площадки с появлением деревьев и цветов зарождается жизнь. Когда мы работали в ночную смену, слышали, как в четыре утра уже начинали петь птицы — прямо как в деревне!

Фестиваль не просто украшает Москву — он меняет её ритм, появляются места, где хочется замедлиться. Это попытка вернуть лёгкость городской жизни, и, судя по тому, как фестивальные сады притягивают людей, идея воплотилась.

Авторы Валерия Мишина