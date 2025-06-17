ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

В центре Москвы появились фантазийные выставочные сады, арт-объекты и водные оазисы с фонтанами

В центре столицы появились новые места, где можно отдохнуть и сфотографироваться. От фестиваля «Цветочный джем», полюбившегося москвичам, город перешёл к фестивалю «Сады и цветы».

17 июня, 14:50
В Москве появились новые выставочные сады. Обложка © mos.ru

В Москве появились новые выставочные сады. Обложка © mos.ru

У памятника Александру Пушкину выросли десятиметровые кипарисы, создающие иллюзию южного курорта и напоминающие о путешествиях поэта. В сквере у Московского художественного театра имени А.П. Чехова расцвёл вишнёвый сад — трогательная отсылка к легендарной пьесе и одновременно московская версия японской традиции любования цветущей сакурой. Пальмы, олеандры, глицинии — город в средней полосе России летом соперничает с экзотическими курортами.

От тюльпановой лихорадки до городского праздника

Идея цветочных фестивалей не нова — их предшественниками были европейские ярмарки, приуроченные к церковным праздникам. В Османской империи с размахом отмечали цветение тюльпанов, а голландские купцы позже превратили их в предмет торговли по всему миру и сделали визитной карточкой Нидерландов. Московский цветочный фестиваль становится разговором города с жителями. Это приглашение к отдыху, созерцанию — всё свободно, бесплатно и доступно. Авторы садов — ведущие российские ландшафтные дизайнеры и архитекторы.

Фото © mos.ru

Фото © mos.ru

Масштаб: город в зелени

Фестиваль охватывает десятки площадок — от центральных скверов до неожиданных уголков Москвы, куда раньше нечасто заходили во время прогулок. А теперь — заходят! Это городской лаунж: можно заблудиться в лабиринте из живых изгородей, посидеть у воды с книгой или найти идеальный ракурс для фото среди гигантских цветочных инсталляций.

Фестивальные сады Москвы, в отличие от временных выставок, живут всё лето, меняясь вместе с природой. Это даётся большим трудом: деревья и цветы поливают под корень, чтобы не повредить лепестки и листья, удобряют и укрывают в случае холодов.

Фото © mos.ru

Фото © mos.ru

Белый сад: лёгкость, чистота и берёзовый серпантин

У каждого сада есть автор, смыслы и философия. Например, у Центрального универсального магазина (ЦУМ) «вырос» берёзовый сад.

— Подбор растений был основан именно на светлых тонах, на лёгкости и воздушности, чтобы передать этот нежный флёр через цветы и деревья, — объясняет Ольга Грибова, ландшафтный куратор фестиваля. Она много лет создаёт композиции в городе, начиная с «Цветочного джема», и признаётся, что работа над этим садом была особенно волнительной.

Ставили растения в кашпо под углом, чтобы придать объём площадке, чтобы появились холмы. И вот ты проходишь между этих дорожек — и ощущение, что идёшь не по площади, а по какому-то лесному массиву, — рассказывает Ольга Грибова.

Фото © mos.ru

Фото © mos.ru

Главный акцент — берёзовая роща, где белые стволы деревьев перекликаются с белыми гортензиями. Линия посадки берёзы и линия белых цветов проходит через все холмы, будто серпантином огибая каждый холм, от начала до конца.

Лубянка: лес посреди площади

Если у ЦУМа — изящество и воздушность, то на Лубянке — лесной массив. В этом году здесь установят около 300 деревьев.

Особенность этой площадки — водная тема, обыгранная необычным способом: вместо настоящей воды — плитка, напоминающая водную поверхность, и стилизованные яхты, которые будут просматриваться со всех точек среди деревьев.

— В прошлом году нам дали всего 50 деревьев, а сейчас организаторы поняли, что нужно пойти по пути создания ландшафта, где главное звено — посадки из деревьев, — рассказывает Ольга Грибова о том, как фестиваль растёт.

Фото © mos.ru

Фото © mos.ru

Цветочная опера в жанре гротеска

— Фестивальные сады должны быть гротескными, — убеждена Елена Горская, куратор фестиваля. Они должны непрерывно цвести, быть наполнены интересными формами, удивлять.

Цветение как музыкальная фраза — такая идея была у создателей сада у Большого театра.

— Концепция родилась из самой архитектуры этого места, — объясняет Елена Горская. — Существующие клумбы и фонтаны образуют своеобразный амфитеатр. Нам хотелось создать ощущение, будто растения — это огромный оркестр, а их цветение — прекрасная симфония.

Фото © mos.ru

Фото © mos.ru

Каждый вид растений специалисты подбирали, как ноты в партитуре. Короткое, но яркое цветение сирени и яблонь — это мощный музыкальный аккорд. Розы, цветущие всё лето, — плавная мелодия, которая поддерживает общее настроение. Шалфей, котовник и злаки создают мягкий фон, как струнные инструменты в оркестре.

Архитектурный дуэт: диалог природы и камня

Создавая сад у такого монументального здания, команда столкнулась с непростой задачей. Сад должен не конкурировать с Большим театром, архитектурной доминантой, а подчёркивать его величие. Для этого привезли взрослые грабы — эти деревья редко встречаются в московских посадках.

Розы стали особым элементом дизайна: их нарядность как нельзя лучше соответствует статусу места.

Фото © mos.ru

Фото © mos.ru

Весенние капризы: репетиции перед премьерой

Нынешняя непредсказуемая весна стала серьёзным испытанием для команды. Зелёные «музыканты» — растения — оказались капризными солистами. Индийская сирень и жасмин азиатский очень теплолюбивы.

— Пришлось ухаживать за ними, буквально как за заболевшими детьми: подгонять вышки и укрывать растения, постоянно контролировать их состояние, — вспоминает Елена Горская. Но к главному празднику — 80-летию Победы — сад был смонтирован и цвёл. Премьера состоялась!

У Российской государственной библиотеки в этом году сказочный лес с ливанскими кедрами, клёнами дланевидными, падубом Максимовича, горными соснами и рододендронами. Но звезда этого сада — глициния китайская.

— Погодные условия добавили нам трудностей. При монтаже такого южного растения, как глициния, пошёл снег. Мы очень переживали, что нежные молодые листочки обмёрзнут, но они выдержали, — с гордостью рассказывает Наталия Шушлебина, куратор этого сада.

Фото © mos.ru

Фото © mos.ru

Сады зимой?

Многих интересует судьба деревьев и многолетних растений. После фестиваля их посадят в парках и скверах Москвы, но не все — планируется, что в этом году сады впервые выйдут за рамки тёплого сезона и станут частью новогодних украшений.

— Зимние сады с берёзами, ёлками и тёрном, пихты с новогодними шарами — всё это создаёт праздничное настроение, — говорит Елена Горская. — Вероятнее всего, так будет и этой зимой. И может быть, берёзки станут частью новогоднего праздника.

Не бежать

— Когда мы смонтировали сад, у нас появились птицы, полетели шмели — это что-то необыкновенное, — с теплотой рассказывает Ольга Грибова.  На таком маленьком кусочке площадки с появлением деревьев и цветов зарождается жизнь. Когда мы работали в ночную смену, слышали, как в четыре утра уже начинали петь птицы — прямо как в деревне!

Фестиваль не просто украшает Москву — он меняет её ритм, появляются места, где хочется замедлиться. Это попытка вернуть лёгкость городской жизни, и, судя по тому, как фестивальные сады притягивают людей, идея воплотилась.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!