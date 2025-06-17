Помогают освоиться в быту и укрепляют здоровье: Как НКО заботятся о людях с инвалидностью Социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) помогают горожанам с ограниченными возможностями здоровья пройти реабилитацию, научиться ухаживать за собой и готовить пищу, заниматься творчеством и спортом, а также найти работу и завести друзей. 17 июня, 15:52 НКО заботятся о людях с инвалидностью. Обложка © mos.ru

Ежедневно благотворительные организации Москвы обеспечивают необходимой помощью людей с ограниченными возможностями здоровья. Подопечные НКО проходят курсы реабилитации в медицинских учреждениях, получают специальное оборудование для поддержания физической формы в домашних условиях, занимаются спортом, творчеством и приобретают полезные навыки, в том числе бытовые, чтобы жить независимо.

Пройти реабилитацию и стать самостоятельнее

Фонд «Движение вверх» помогает детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Собранные пожертвования организация направляет на оплату курсов реабилитации в медучреждениях. Это позволяет подопечным НКО минимизировать последствия врождённого или перенесённого недуга. Организация также закупает необходимые технические средства для того, чтобы закрепить прогресс в домашних условиях. Для детей приобретаются специальные тренажёры, вертикализаторы, ходунки, коляски и другое оборудование. С их помощью юные подопечные фонда осваивают новые умения и движения, становятся более самостоятельными, что снижает нагрузку на родителей.

Так, в этом году НКО оплатила курс реабилитации 15-летнему Ивану с диагнозом «детский церебральный паралич». Средства были собраны через благотворительный сервис на mos.ru. Сейчас юноша учится простым навыкам — стоять у опоры, самостоятельно пить, общаться с другими людьми. Благодаря занятиям со специалистами у молодого человека значительно укрепились мышцы спины, расслабились мышцы рук, улучшились координация и равновесие.

Людям с ограниченными возможностями здоровья также важно проходить социальную адаптацию через занятия творчеством и спортом. Так, фонд «Больше чем можешь» помогает своим подопечным заниматься спортом, получать радость от движения и приобретать уверенность в своих силах. Организация реализует программу «Марафон для каждого». Она позволяет участвовать в инклюзивных тренировках и забегах. Такая деятельность способствует более активной социализации и добавляет уверенности в собственных силах.

Задачей фонда «Жизненный путь» является забота о взрослых с ментальными особенностями здоровья. НКО развивает программу «Дом под крышей», которая направлена на обучение подопечных самостоятельной жизни в квартирах постоянного и тренировочного проживания. При помощи соцработников и волонтёров они осваивают навыки уборки, приготовления пищи, общения с соседями. Всего в программе задействовано 14 квартир, девять из них были предоставлены фонду бесплатно Правительством Москвы. Поддержка организации даёт возможность людям с ментальными особенностями реализоваться через творчество, найти работу, завести друзей и стать частью общества. Организация также создаёт ремесленные мастерские и организует для подопечных летние туристические поездки.

Получить бытовые навыки и вести полноценную жизнь

Фонд «Дом слепоглухих» помогает слабовидящим, незрячим и глухим людям. В реабилитационном центре НКО, расположенном в деревне Пучково (Троицкий административный округ Москвы), подопечные овладевают необходимыми бытовыми навыками. Они учатся азбуке Брайля, убирают помещения, ухаживают за собой, готовят пищу. Для каждого проживающего в центре специалисты разрабатывают карту реабилитации. Такой подход позволяет достичь главной цели — обучить незрячих и глухих людей самостоятельному проживанию в отдельных квартирах. В центре также создана инклюзивная мастерская, где подопечные НКО учатся ремеслам и проводят свой досуг. Кроме того, здесь им оказывается медицинская и психологическая помощь.

Тех, кто страдает расстройствами аутистического спектра, опекает фонд «Дорога милосердия». С подопечными НКО занимаются дефектологи, психологи, преподаватели по адаптивной физкультуре. Кроме того, проводятся регулярные занятия по музыкальной терапии, рисованию, рукоделию. А ещё фонд организует туристические поездки, экскурсии и многие другие социализирующие мероприятия. Такая многогранная помощь позволяет людям с особенностями здоровья приобретать полезные знания и навыки.

Авторы Валерия Мишина