Начались работы по реконструкции на станции Перерва МЦД-2 В столице приступили к масштабной реконструкции станции Перерва второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Здесь создадут современный и удобный вокзал, интегрированный в городскую среду. 17 июня, 15:53 На станции Перерва началась реконструкция. Обложка © mos.ru

Проект предусматривает комплексное обновление пассажирской инфраструктуры. Сейчас на территории станции Перерва начались подготовительные работы. Они включают в себя организацию строительного городка и переустройство инженерных коммуникаций.

Станции МЦД модернизируют в рамках комплексного развития транспортной системы и городской инфраструктуры. Проект реконструкции станции Перерва МЦД-2 направлен на создание комфортной инфраструктуры, соответствующей высоким стандартам московского транспорта, а также на улучшение качества городской среды и трансформацию территории вокруг неё.

Проект реконструкции станции предусматривает комплексное обновление пассажирской инфраструктуры. Здесь возведут два новых павильона с выходами на Иловайскую и Шоссейную улицы. Над железнодорожными путями появится безопасный крытый пешеходный переход протяжённостью около 300 метров, который обеспечит комфортную связь между районами Марьино и Печатники в любую погоду.

Значительным изменением станет замена существующих береговых платформ на одну островную, оборудованную защитным навесом по всей длине. Входы и выходы оснастят эскалаторами, а для маломобильных граждан установят лифты. В павильонах разместят билетные кассы, терминалы и санитарные комнаты. После завершения работ общая площадь станции составит 5,5 тысячи квадратных метров.

Станция Перерва была открыта в 1894 году. Ей дали название расположенного здесь селения, известного с XVI века. Рядом находится одноимённое моторвагонное депо, которому более 87 лет. Здесь осматривают и ремонтируют электроподвижной состав МЦД.

Сегодня Перерва связывает три района — Марьино, Люблино и Печатники, в которых проживает более полумиллиона горожан. Вокруг станции активно развивается застройка: появляются новые жилые микрорайоны и инфраструктура. С 2019 года количество горожан, проживающих рядом, выросло более чем на 30 тысяч человек.

Развитие транспортной доступности и создание комфортной городской среды — в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина