Миллениалы лидируют: Составлен поколенческий портрет самозанятых россиян

Накануне Петербургского международного экономического форума ВТБ представил исследование о том, кто составляет ядро самозанятых в России. Лидирует поколение Y — миллениалы 1981–1996 годов рождения. Их доля составляет 48%. На втором месте — поколение X (1965–1980 гг.) с 29%, замыкают тройку поколение Z (1997–2010 гг.) — 16% и бэби-бумеры (5%).

«Самозанятые – это быстрорастущая и очень важная часть российской экономики. Их число в 2026 году достигнет 20 млн человек. Мы видим, какой огромный вклад самозанятые вносят в развитие предпринимательства и считаем своей ключевой задачей создание комплексной системы поддержки, способствующей их росту и развитию», – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Самыми возрастными самозанятыми оказались женщины старше 90 лет из Удмуртии и Ульяновской области. А с начала этого года в реестре появились и первые представители поколения Alpha — подростки с 14 лет, которым по закону уже можно регистрироваться как самозанятым.

«Самозанятые клиенты активно используют личный кабинет ВТБ: только за первый квартал 2025 года они зарегистрировали 100 тысяч чеков, а их общий зарегистрированный доход превысил 1,3 млрд рублей», — говорится в пресс-релизе.

Исследование также показало гендерный перекос: 60% зарегистрированных — мужчины. Особенно это заметно среди поколения Z (64%). В старших возрастных группах соотношение более сбалансировано.