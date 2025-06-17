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17 июня, 19:10

Миллениалы лидируют: Составлен поколенческий портрет самозанятых россиян

ВТБ: Почти половина самозанятых россиян — миллениалы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Who is Danny

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Who is Danny

Накануне Петербургского международного экономического форума ВТБ представил исследование о том, кто составляет ядро самозанятых в России. Лидирует поколение Y — миллениалы 1981–1996 годов рождения. Их доля составляет 48%. На втором месте — поколение X (1965–1980 гг.) с 29%, замыкают тройку поколение Z (1997–2010 гг.) — 16% и бэби-бумеры (5%).

«Самозанятые – это быстрорастущая и очень важная часть российской экономики. Их число в 2026 году достигнет 20 млн человек. Мы видим, какой огромный вклад самозанятые вносят в развитие предпринимательства и считаем своей ключевой задачей создание комплексной системы поддержки, способствующей их росту и развитию», – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Самыми возрастными самозанятыми оказались женщины старше 90 лет из Удмуртии и Ульяновской области. А с начала этого года в реестре появились и первые представители поколения Alpha — подростки с 14 лет, которым по закону уже можно регистрироваться как самозанятым.

«Самозанятые клиенты активно используют личный кабинет ВТБ: только за первый квартал 2025 года они зарегистрировали 100 тысяч чеков, а их общий зарегистрированный доход превысил 1,3 млрд рублей», — говорится в пресс-релизе.

Исследование также показало гендерный перекос: 60% зарегистрированных — мужчины. Особенно это заметно среди поколения Z (64%). В старших возрастных группах соотношение более сбалансировано.

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Между тем, эксперты напоминают, что за внешней свободой самозанятости часто скрывается высокая нагрузка. По словам экономиста Бориса Фролова, такие работники не имеют отпусков и больничных, работают без графика и зачастую доступны в мессенджерах круглосуточно. Он советует формализовать рабочее расписание и откладывать часть доходов, чтобы позволить себе отдых без потери средств и клиентов.

Милена Скрипальщикова
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