Любовь с первого тату: Life.ru узнал, как рисунки на теле влияют на романтические знакомства

Хотя татуировки давно стали частью нашей жизни, они всё ещё вызывают у многих противоречивые чувства. Тату как способ самовыражения выбирает каждый третий россиянин, но что думают об этом их потенциальные избранники? Новое исследование Mamba, которое оказалось в распоряжении Life.ru, раскрывает неожиданные факты о том, как рисунки на теле влияют на романтические перспективы.

По данным исследования, уже 31% мужчин и 34% женщин среди опрошенных решились на хотя бы одну татуировку. Для большинства россиян с татуировками (54%) каждая из них — это целая история, а не просто картинка. Четверть опрошенных признаётся, что вкладывает глубокий смысл в отдельные изображения. И лишь пятая часть набивает узоры исключительно ради красоты.

При этом женщины и мужчины подходят к выбору рисунков по-разному. Девушки в два раза чаще набивают обереги («на удачу» или «для защиты»): 42% против 26% у парней. Мужчины же больше ценят эстетику (27%). Интересно, что обе стороны одинаково часто (по 24%) увековечивают на коже важные события. А вот имя любимого человека решаются набить только 15% парней и 14% девушек.

Магнит для взглядов Более половины мужчин (51%) сразу замечают рисунки на потенциальной избраннице, а ещё 27% обращают внимание, если татуировки достаточно броские. У женщин интерес чуть ниже: 44% всегда отмечают наличие тату у мужчин, 32% — только если изображения бросаются в глаза.

Вопрос привлекательности расписанного тела разделил мужскую аудиторию почти поровну: 48% находят татуировки на девушках сексуальными, но 52% считают, что они портят женскую красоту. А вот дамы оказались гораздо лояльнее — 62% положительно оценивают мужчин с рисунками на теле.

Любовь и чернила Особым проявлением чувств считаются парные татуировки — своеобразная клятва в вечной верности на коже. Набить одинаковые рисунки со своей второй половинкой согласились бы 17% мужчин и 11% женщин. Что касается персональных татуировок в честь любимого человека — здесь россияне проявляют осторожность. Большинство (68% парней и 72% девушек) категорически отвергает такую идею. 39% признались, что им было бы приятно, если бы тату сделали в их честь, оставшиеся 61% считают это слишком серьёзным шагом.

Татуировка как фактор X 58% женщин считают, что тату никак не влияют на успех в поиске партнёра, мужчин с такой точкой зрения меньше — только 42%. При этом больше трети представителей сильного пола (36%) и четверть дам опасаются, что татуировки могут спровоцировать предвзятое отношение. Ещё 22% мужчин и 16% женщин настроены позитивно. Они считают, что яркие рисунки на теле способны привлечь внимание и стать настоящей «изюминкой» при знакомстве.