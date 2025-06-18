В САО появятся новые места для отдыха и тренировок В Северном административном округе столицы оборудуют игровые площадки, пространства для воркаута, а также зоны отдыха. 18 июня, 16:18 У жителей САО появится больше мест для отдыха. Обложка © mos.ru

В прошлом году в Северном административном округе Москвы благоустроили два парка и два сквера. В новом сезоне здесь реализуют ещё 10 проектов создания качественного общественного пространства. О них рассказал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Савёловский район

В Савёловском районе работы пройдут в парке «Автомобилист». На его территории обновят детскую площадку и адаптируют её для ребят всех возрастов. Здесь установят два комплекса с горками и переходами, качели и балансиры, песочницу и батуты для малышей. Помимо этого, в парке появится стилофон, развивающий музыкальные способности, модуль «Слушай город» и модуль, позволяющий изучить, как работает плавучий маяк.

На спортивной площадке разместятся комплексы для воркаута с турниками, кольцами и боксёрской грушей. Кроме того, здесь можно будет оттачивать навыки паркура.

На площадке для четвероногих питомцев установят современные снаряды: бум, кольца и барьеры.

Со стороны Вятской улицы создадут несколько зон отдыха с парковыми диванами, небольшими навесами-домиками и деревянными настилами.





Район Аэропорт

В районе Аэропорт благоустроят территорию Головановского парка. На детской площадке рядом с игровым комплексом установят песочницу, карусели, качели и качалки на пружине. На спортивной площадке заменят столы для настольного тенниса.

В зонах для отдыха появятся парковые качели и скамейки. Благодаря дополнительному озеленению парк станет ещё уютнее.





Район Ховрино

Больше возможностей для разнообразного отдыха станет и в народном парке в Ховрине. В его центральной части оборудуют большую детскую площадку, рассчитанную на ребят разных возрастов. Здесь появятся игровые комплексы в виде домов и паровоза с горками и переходами. Для ребят постарше установят площадку с батутами, балансирами, качелями и каруселями. Родители смогут отдохнуть на полукруглых лавочках и круглых скамейках.

В игровой зоне, расположенной у входа в парк со стороны Фестивальной улицы, установят большие качели. Рядом разместятся многоуровневый амфитеатр, островки для отдыха с навесами-зонтиками и круглыми скамейками под ними, а также парковыми качелями под навесами.

Неподалёку появится современная площадка для выгула собак.





Район Беговой

В районе Беговой реализуют сразу два проекта.

Вдоль пешеходной зоны от Ленинградского проспекта до 2-го Боткинского проезда появятся парковые беседки, качели с навесами и шезлонги. Возле здания политехнического колледжа в 1-м Ботаническом проезде оборудуют площадку для тренировок с питомцами.

Благоустроят и территорию возле храма Живоначальной Троицы на Ленинградском проспекте (дом 16, строение 1). Рядом расположена школа искусств, преподаватели которой предложили создать по соседству спортивную площадку для ребят. Уже этим летом здесь можно будет играть в баскетбол и футбол, подтягиваться на турниках и развивать ловкость на мини-скалодроме.

Отдохнуть можно будет и на детской площадке, где установят игровой комплекс с горками и лесенками, качели, карусель и качалку на пружине.





Молжаниновский район

Новые возможности для отдыха и тренировок на свежем воздухе появятся и у жителей Молжаниновского района. Между корпусами 6а и 6б школы «Перспектива» на 1-й Сестрорецкой улице обустроят скейт-парк. Здесь также приведут в порядок территорию у небольшого пруда. Благоустроят и проведут озеленение и по маршруту от школы до остановки общественного транспорта «2-я Подрезковская улица».





Бескудниковский район

В Бескудниковском районе преобразится территория вокруг жилых домов в границах Бескудниковского бульвара, улицы Святослава Фёдорова и Дмитровского шоссе.

Детские и спортивные площадки у дома 90 (корпуса 1 и 2) на Дмитровском шоссе, а также во дворе дома 31 на Бескудниковском бульваре приведут в порядок.

Рядом с домами на Бескудниковском бульваре на зелёной территории обустроят современную площадку для выгула и тренировки собак. Также там обновят покрытие дорожек, парковую мебель и проведут дополнительное озеленение.





Головинский район

В Головинском районе появится пространство для отдыха и занятий спортом на Кронштадтском бульваре.





Преобразится транзитная территория от остановок общественного транспорта к жилым домам. Здесь обустроят парковочное пространство, организуют дорожки для неспешных прогулок и велодорожку.

Авторы Валерия Мишина