Мобильный оператор поможет в цифровой трансформации Новгородской области ПМЭФ-2025 стартовал в Санкт-Петербурге. В этом году форум примет 20 тысяч гостей из 140 стран. Впереди четыре дня насыщенной программы. 18 июня, 12:47 В Новгородской области пройдёт цифровизация региона. Обложка © ТАСС / ZUMA

В первый день Петербургского международного экономического форума – 2025 звучат десятки анонсов: от подписания соглашений до открытия новых производств и офисов. Так, компания «МегаФон» и Правительство Новгородской области заключили соглашение о цифровизации региона и дальнейшем развитии телеком-инфраструктуры. Среди основных направлений сотрудничества — подключение к cети малых населённых пунктов и повышение уровня безопасности региона благодаря новейшим IT-технологиям.

В ближайшие четыре года стороны будут совершенствовать цифровую инфраструктуру в регионе, а одной из главных целей сотрудничества станет рост удовлетворённости жителей качеством услуг связи и государственных сервисов, которые можно получить в электронном виде.

Также планируется развивать систему дистанционного мониторинга для предотвращения лесных пожаров. Оператор помогает защищать заповедные новгородские леса с 2014 года. Кроме того, в малых населённых пунктах Боровичского, Старорусского и Новгородского районов будут построены новые базовые станции.

Стороны также договорились применять современные цифровые решения в сферах жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, транспорта и экологии.

Авторы Валерия Мишина