50 объектов включили в Единый реестр культурного наследия Единый реестр объектов культурного наследия Москвы пополнили 50 памятников архитектуры. В их числе здание театра «Эрмитаж», доходные дома А.В. Красногоровой – Блиновых, княгини А.П. Голицыной, Кокоревское подворье и дом архитектора С.М. Гончарова. 18 июня, 16:19 Единый реестр объектов культурного наследия Москвы пополнили 50 памятников архитектуры. Обложка © mos.ru

В Единый реестр культурного наследия Москвы внесено 50 объектов. Теперь реестр содержит 3833 исторических здания и сооружения. Все памятники взяты под государственную охрану.

Здание театра «Эрмитаж» (улица Каретный Ряд, дом 3, строение 1)

История этого здания в саду «Эрмитаж» ведёт свой отсчёт с 16 декабря 1894 года, когда известный московский меценат и театральный деятель Яков Щукин основал театр «Новый Эрмитаж».

14 октября 1898 года на сцене театра «Новый Эрмитаж» состоялся премьерный спектакль Художественно-общедоступного театра Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко (будущего Московского художественного театра) — «Царь Фёдор Иоаннович» с Иваном Москвиным в главной роли.

При включении в реестр объектов культурного наследия Москвы в предмет охраны войдёт декоративное оформление фасадов здания.

Доходный дом А.В. Красногоровой – Блиновых (Старосадский переулок, дом 10, строение 1)

Сейчас это жилой дом, стоящий на углу Старосадского переулка и улицы Забелина. Здание было возведено в два этапа. В 1880-е годы купчихой Акулиной Красногоровой был выстроен двухэтажный доходный дом. В 1900-м его новый владелец — купец Иван Блинов, торговавший свечами и ладаном, — надстроил здание до четырёх этажей.

При включении в реестр объектов культурного наследия Москвы в предмет охраны войдёт оформление фасадов здания и первого подъезда, ограды с калиткой и сторожки.

Кокоревское подворье (Софийская набережная, дом 34, строение 1)

Это уникальный архитектурный комплекс, построенный по заказу известного предпринимателя и мецената Василия Кокорева. Подворье стало первым в России деловым центром, объединившим роскошную гостиницу с ресторанами, магазинами и складами.

Подворье начали возводить в 1860 году на участке между Софийской и Болотной набережными напротив Кремля. Проект разработал архитектор Иван Черник, строительством руководил Антон Булгарин.

Здание гостиницы было оборудовано по последнему слову техники того времени: паровыми лифтами, духовым отоплением, телеграфом и водоснабжением. Техническая новизна сочеталась с выразительной архитектурой гостиницы в русском стиле, которая перекликалась с обликом Кремля.

Кокоревское подворье стало самой современной и фешенебельной гостиницей Москвы своего времени. Летом 1866 года здесь разместилась делегация конгресса Соединённых Штатов Америки, прибывшая в Россию с официальной миссией сочувствия по поводу покушения на жизнь императора Александра II.

При включении в реестр объектов культурного наследия Москвы в предмет охраны войдут архитектурное оформление фасадов на уровне первых четырёх этажей и чугунная галерея с балконом.

Доходный дом княгини А.П. Голицыной (Большая Никитская улица, дом 24/1)

Здание расположено на пересечении Большой Никитской улицы и Хлыновского тупика. С конца XVIII века Большая Никитская улица стала местом, популярным у знати, о чём можно судить по количеству дворянских усадеб, построенных на ней в это время.

Усадебная жизнь не предполагала никакой деловой активности, однако в 1836 году владелицей участка стала княгиня Александра Голицына, которая одной из первых среди дворян решила использовать свою землю для получения дохода. Специально для этого в 1839-м по проекту архитектора Михаила Быковского, автора ряда крупных объектов в Москве, в том числе дома Шереметевых на Воздвиженке, был построен четырёхэтажный доходный дом с торговыми помещениями на первом этаже.

В 1860-х на Большой Никитской улице была открыта Московская консерватория. Близость доходного дома к музыкальному учебному заведению объясняет то, что в 1877 году именно здесь жил Пётр Чайковский, работавший в то время над оперой «Евгений Онегин».

Дом архитектора С.М. Гончарова (Трёхпрудный переулок, дом 2а)

Здание на углу Трёхпрудного и Большого Палашевского переулков — особняк известного московского архитектора эпохи модерна Сергея Гончарова, который построен им на семейном участке в 1885 году.

Расположенный недалеко от Патриарших прудов дом выделяется своим оригинальным оформлением главного фасада, где соединились черты двух архитектурных стилей — эклектики и модерна.

Владельцы дома Гончаровы переехали в Москву в 1891 году из своего имения в Тульской губернии. Интересна родословная Сергея Гончарова: он состоял в родстве с Натальей Пушкиной — его прадед был её отцом.

Сохранение культурно-исторического наследия - в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина