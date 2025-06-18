В России будет создана индустрия производства экологического биотоплива Нефтяная компания и Ассоциация специалистов и предприятий в сфере переработки масложировых отходов (АПМО) заключили соглашение о стратегическом партнёрстве в сфере производства экологических моторных биотоплив. 18 июня, 13:17 В России будет создана индустрия производства экологического биотоплива. Обложка © «Газпром нефть»

В рамках сотрудничества стороны объединят усилия по развитию в России инфраструктуры сбора и переработки растительного сырья для последующего выпуска авиационного и судового топлива с низким углеродным следом. Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали начальник коммерческого департамента «Газпром нефти» Леван Кадагидзе и председатель ассоциации Кристина Тен.

В соответствии с соглашением партнёры займутся созданием в России единой системы по сбору, доставке и переработке масложирового сырья от предприятий общественного питания, сельхозпроизводителей и животноводческих ферм. Это позволит сформировать ресурсную базу для наращивания производства судового биотоплива для заправки морских судов в Балтийском и Чёрном морях. Также переработанное растительное сырьё будет использовано в качестве компонента авиационного SAF-топлива.

Фото © «Газпром нефть»

— Развитие производства биотоплива для морского транспорта и авиации — одно из направлений национального проекта экономики замкнутого цикла. Для разработки и выпуска низкоуглеродного топлива в России необходимо объединение усилий всех участников рынка: поставщиков растительного сырья и производителей готового продукта высокого экологического класса. Партнерство «Газпром нефти» и АПМО позволит совместно выстроить эффективную инфраструктуру сбора и подготовки биокомпонентов, обеспечить необходимые объёмы и качество сырья для наших производственных программ, — отметил Леван Кадагидзе.

— Подписание соглашения — знаковое событие: это признание растущего потенциала биосырья как ценного ресурса для топливной промышленности и важный стимул для развития инфраструктуры его сбора и подготовки в России. Консолидация усилий предприятий – членов АПМО с технологическими и производственными возможностями лидера нефтегазовой отрасли откроет новые перспективы для увеличения объёмов переработки отработанных масел и жиров, внедрения современных технологий и создания устойчивой системы обеспечения сырьём производств биотоплива, — рассказала Кристина Тен.

Авторы Валерия Мишина