В сенате США началось слушание об умственных способностях Байдена

Сенат США начал слушания, чтобы оценить когнитивное состояние Джо Байдена в период его пребывания на посту президента. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Проект по надзору обнаружил факт того, что администрация Байдена использовала автоподпись (auto pen), чтобы ставить подписи президента на документах о помиловании, смягчении приговоров, исполнительных указах, президентских прокламациях. По данным проекта, администрация впервые применила автоподпись уже на пятый день пребывания Байдена у власти», — заявил научный сотрудник по вопросам права и технологической политики из аналитического центра Heritage Foundation Теодор Уолд в ходе экспертного заседания.

Сопредседатель слушаний сенатор Джон Корнин пояснил, что их задача — выяснить, что происходило в Белом доме в период правления президента Байдена. Республиканцы считают, что действия предыдущей администрации и ошибки Байдена нанесли ущерб конституционным принципам и создали угрозу для безопасности США.