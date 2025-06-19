Не менее трёх млрд рублей вложит мобильный оператор в цифровое развитие Новосибирской области

В ближайшие 5 лет сотрудничество будет направлено на развитие телекоммуникационной инфраструктуры на территории региона, включая отдалённые и малочисленные населённые пункты.

Также продолжится работа по внедрению цифровых сервисов в ключевые сферы экономики области, от которых напрямую зависит качество жизни населения: экологию и туризм, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, природопользование, здравоохранение, образование, безопасность городской среды. В совокупности на эти цели мобильным оператором будет выделено не менее трёх млрд рублей. Соответствующее соглашение подписали на площадке Петербургского международного экономического форума – 2025 генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.