Не менее трёх млрд рублей вложит мобильный оператор в цифровое развитие Новосибирской области
В ближайшие 5 лет сотрудничество будет направлено на развитие телекоммуникационной инфраструктуры на территории региона, включая отдалённые и малочисленные населённые пункты.
В Новосибирской области развивается телекоммуникационная инфраструктура. Обложка © ПАО «Мегафон»
Также продолжится работа по внедрению цифровых сервисов в ключевые сферы экономики области, от которых напрямую зависит качество жизни населения: экологию и туризм, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, природопользование, здравоохранение, образование, безопасность городской среды. В совокупности на эти цели мобильным оператором будет выделено не менее трёх млрд рублей. Соответствующее соглашение подписали на площадке Петербургского международного экономического форума – 2025 генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
— Бизнес — участник очень многих общественных, социальных и других проектов в области, — отметил Андрей Травников. — Мы заинтересованы в максимальной цифровизации региона, которая влияет на конкурентоспособность субъекта в вопросе привлечения инвестиций, повышает эффективность управления территорией, снижает трудовые и временные затраты на производствах.