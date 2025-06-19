Мобильный оператор и ММК создадут цифровой склад для коксохимического производства

Соглашение о внедрении проекта и других цифровых решений подписали генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев на полях ПМЭФ. Цифровое моделирование процессов угольного склада позволит работникам в режиме реального времени учитывать движение угольных концентратов, детально контролировать их характеристики. За счёт мониторинга работы ключевых механизмов, используемых при погрузке и перемещении сырья, в числе которых конвейеры, а также дозирующее и дробильное оборудование, удастся эффективно планировать разгрузку, повышать качество продукции. Запуск первой очереди цифрового склада в эксплуатацию намечен на начало 2026 года.