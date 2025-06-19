Нейросети и технологии для людей: Проекты и перспективы представили на ПМЭФ

Сессия «Технологии на службе общества: как инновации меняют социальный сектор экономики» Петербургского международного экономического форума собрала представителей некоммерческого сектора, бизнеса и власти. Обсуждение коснулось технологических обновлений в медицине, благотворительности, медиа и общественной жизни.

«Человек ждет конкретной поддержки. Появляются технологии, с помощью которых мы можем ему помочь, но помимо этого, также важны доверие, эмпатия. НКО, институты и механизмы, которые выстраивают государство и бизнес, пытаются эти потребности прогнозировать: по-настоящему важно построить коммуникацию с человеком так, чтобы он получил понятный и доступный маршрут помощи», – отметил модератор сессии, исполнительный директор «Фонда президентских грантов» Антон Долгов.

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О системе обратной связи «Инцидент Менеджмент», которая позволяет в открытых источниках собирать обращения граждан о личных или общественных проблемах, идентифицировать их по функциональной и территориальной принадлежности, доставлять в орган власти и запускать цепочку решений, рассказала заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец.

Сегодня платформа обратной связи позволяет за несколько часов решать насущные проблемы граждан. Мы собираем более 500 тысяч обращений в месяц. Ключевой фактор – не просто увидеть эти обращения, но и обеспечить решаемость вопросов. Не менее важно, что благодаря системе мы собираем большие данные, которые позволяют выявлять системные проблемы и готовить на их основе управленческие решения Юлия Аблец Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа»

Так, в сегодня в пилотном режиме в исторических регионах реализуется проект «Карта проектов». С помощью нейросетей собранную информацию обрабатывают, выявляют наиболее резонансные вопросы и предлагают решения. Например, в ЛНР таким образом был решён вопрос с закрытием мостов на ремонт. Аблец не исключает, что в ближайшее время этот проект будет масштабирован на всю страну, что позволит ускорить решение социального запроса и даже действовать превентивно.

«При этом важно помнить, что все цифровые решения могут работать хорошо только вкупе с формированием новой культуры, стандартов коммуникации и работы в медиа, что мы делаем в рамках проекта «Мастерская новых медиа», – отметила она.