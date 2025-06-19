В России создадут сеть станций технического обслуживания автомобилей

— Мы более десяти лет развиваем сеть станций технического обслуживания. В настоящее время насчитывается более 200 станций по всей России, их услугами ежегодно пользуются свыше 500 тысяч клиентов. Партнёрство позволит увеличить географию сети и обеспечить российских автолюбителей качественным сервисом и высокотехнологичными маслами, — рассказал Анатолий Скоромец.

— Мы рады сотрудничать с одним из лидеров рынка. Это стратегическое партнёрство, в основе которого общее понимание качества, устойчивости и технологического развития. Проект — это не просто расширение сервисной сети. Это вклад в создание устойчивой, прозрачной и безопасной системы технического обслуживания в России. Мы уверены: безопасность на дорогах начинается с профессионального сервиса. Поэтому в центре проекта — единые стандарты качества, проверенные поставки и исключение контрафактных автокомпонентов и материалов. Наша цель — обеспечить клиентов качественным сервисом международного уровня, а партнёров — надёжной инфраструктурой для устойчивого и современного бизнеса, — рассказала Светлана Виноградова.