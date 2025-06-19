В России займутся развитием стандартов для разработки систем управления ресурсами Создан попечительский совет при автономной некоммерческой организации «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» для консолидации экспертизы в области разработки проекта национальных систем управления ресурсами. 19 июня, 14:02 Создан попечительский совет для управления ресурсами. Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

«Газпром нефть», Банк ВТБ и ОАО «РЖД» создали попечительский совет. Договорённость между компаниями достигнута на Петербургском международном экономическом форуме.

Благодаря попечительскому совету будет обеспечена возможность обсуждения и выбора ключевых направлений развития отечественных систем управления ресурсами, учитывающих межотраслевые требования. Это позволит сформировать единые стандарты в области систем управления ресурсами для крупных предприятий топливно-энергетического комплекса, финансовой сфере, логистике и других отраслях.

Партнёрское соглашение направлено на повышение конкурентоспособности отечественных предприятий за счёт формирования методологии создания цифровой экосистемы и унификации подходов к управлению ресурсами на национальном уровне.

Фото © Пресс-служба «Газпром нефти»

Разработка и внедрение национальной СУР-платформы — проект, имеющий большое значение для дальнейшего развития отечественной экономики. Россия должна обладать собственным качественным и высокотехнологичным продуктом, опережающим по своим характеристикам зарубежные аналоги. В создание отечественной СУР-платформы вовлечён целый пул компаний. Партнёрство компаний в рамках этого проекта важно как с точки зрения объединения компетенций, так и для формирования единых стандартов при создании продукта — с учётом особенностей разных отраслей экономики.

Совместная работа над системой управления ресурсами позволит интегрировать лучшие практики управления логистикой и безопасностью, а также ускорит цифровую трансформацию всей транспортной системы страны.

Авторы Валерия Мишина