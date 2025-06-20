Мобильный оператор ускорит цифровизацию Саратовской области

Мобильный оператор и Правительство Саратовской области договорились о сотрудничестве в рамках цифровизации экономики, социальной сферы и госуправления. Особое внимание планируется уделить защите от киберугроз и экологическим инициативам.

Соответствующий документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме – 2025 генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. В первую очередь договор предполагает развитие телекоммуникационной инфраструктуры и повышение доступности услуг связи для жителей региона. Помимо того, одна из ключевых целей партнёрства — внедрение инновационных решений, в том числе с применением искусственного интеллекта, для улучшения качества жизни населения области.

Участники встречи договорились о создании пилотного центра мониторинга и управления событиями по информационной безопасности, который будет противостоять киберугрозам в регионе. В числе других сфер потенциального сотрудничества мобильного оператора и Саратовской области — внедрение инструментов big data для комплексной оценки туристического потока и выявления новых мест притяжения, а также развитие систем экологического онлайн‑мониторинга загрязнения атмосферного воздуха.