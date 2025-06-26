Лучшие фантастические фильмы: битвы в лабиринтах времени и жуткие танцы механической куклы Издание Collider недавно представило список лучших научно-фантастических фильмов десятилетия. Разбираемся, о чём эти киноленты и почему их стоит смотреть. Сюжеты, отзывы, трейлеры, интересные факты о лучших фантастических фильмах — в нашем обзоре. 26 июня, 06:01 Обложка © Кадр из фильма «Алита: Боевой Ангел», «Довод», «М3ГАН», «Апгрейд» / Kinopoisk

Почему научная фантастика не теряет своей популярности? Дело не просто в спецэффектах и полётах в далёкие галактики. Лучшие фантастические фильмы последних лет — это приглашение к разговору. Разговору о нас самих: о наших страхах перед искусственным интеллектом («М3ГАН»), мечтах о технологическом бессмертии («Апгрейд», «Алита: боевой ангел») и попытках понять саму ткань времени («Довод»). Мы смотрим их, потому что видим в этих невероятных мирах отражение собственных тревог и надежд в стремительно меняющемся мире. Завораживающая картинка — лишь обёртка. Суть же — в вопросах, которые заставляют задуматься: куда ведёт наш прогресс и как остаться человеком в мире машин? Вот в чём сила лучшей фантастики.

Посмотрите на научно-фантастические фильмы последнего десятилетия — они стали глубже. Сегодня смотреть лучшие фантастические фильмы — значит не только развлекаться, но и задумываться. Ушёл безмятежный оптимизм, уступив место тревожной рефлексии. Технологии на экране больше не сияющие игрушки, а сложные спутники человека, несущие и благо, и угрозу («Создатель», «Извините за беспокойство»). Нас волнует, не потеряем ли мы себя в цифровом шуме? Спасёт ли память и любовь в мире, где реальность так хрупка («Маленькая рыбка»)? Именно эта близость к нашим сегодняшним дилеммам и объясняет, почему мы хотим смотреть фантастику, — чтобы искать в ней не только зрелище, но и смысл, ответы (или новые вопросы!) о нашем месте в будущем. В этом обзоре — семь таких фильмов, которые не просто удивили, но и заставили задуматься.

7. Простите за беспокойство (Sorry to Bother You)

Фото © Кадр из фильма «Простите за беспокойство», режиссёр Бутс Райли, сценарист Бутс Райли / Kinopoisk

Рейтинги «Кинопоиска»: 6,4 / IMDb: 6,9

Жанры: комедия, фантастика

Страна: США

Режиссёр: Бутс Райли

В главных ролях: Лакит Стэнфилд, Тесса Томпсон, Жермен Фаулер, Омари Хардвик, Терри Крюс и другие

Год выхода: 2018

Где смотреть: kion.ru; hd.kinopoisk.ru; okko.tv; premier.one

Молодой темнокожий парень Кассиус Грин — на мели. Отчаянно нуждаясь в деньгах, он хватается за работу в телемаркетинге. Там ему открывают глаза: чтобы продавать, нужно говорить «белым голосом» — надеть звуковую маску, стирающую его истинное «я». И о чудо — фокус срабатывает! Карьера взлетает вверх, деньги льются рекой. Однако коллеги бунтуют против жадных хозяев, требуя справедливости, а сам Кассиус попадает в сложную ситуацию: гнаться за успехом в этой сомнительной игре или встать плечом к плечу с теми, кто борется за свои права? Фильм Бутса Райли — это умный и злой микс: фантастика переплетается с реальностью, соцдрама отражается в сатирическом гротеске, а чёрная комедия вызывает смех сквозь слёзы. История о расизме, эксплуатации и том треклятом выборе, что одолевает многих из нас: продаться или остаться человеком?

Отзывы и рецензии

Фильм вызвал разноречивые оценки: одни зрители хвалят его за дерзкую сатиру, где «белый голос» становится метафорой потери идентичности, а гротескные повороты сюжета (вроде трансформаций персонажей) сравнивают с Кафкой. Другие критикуют за абсурдность и неочевидность посыла — например, ожидали лёгкой комедии, но столкнулись с мрачной фантасмагорией.

Интересные факты

Имя главного героя, Кассиуса «Кеш» Грина, является отсылкой к тому, что мотивирует его больше всего, — жажде денег.

Режиссёр Бутс Райли вместе со своей группой The Coup ещё в 2012 году записал хип-хоп-альбом с аналогичным названием. Он и стал саундтреком фильма семь лет спустя после выхода.

Костюм и аниматроника людей-лошадей были созданы компанией Amalgamated Dynamics (ADI), также известной созданием инопланетян для фильмов про Чужих и Хищников.

6. Довод (Tenet)

Фото © Кадр из фильма «Довод», режиссёр Кристофер Нолан, сценарист Кристофер Нолан / Kinopoisk

Рейтинги «Кинопоиска»: 7,5 / IMDb: 7,3

Жанры: фантастика, боевик, триллер

Страна: Великобритания, США

Режиссёр: Кристофер Нолан

В главных ролях: Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Кеннет Брана, Аарон Тейлор-Джонсон и другие

Год выхода: 2020

Где смотреть: okko.tv; kion.ru; wink.ru

Агент ЦРУ едва выживает после теракта в киевской опере и сталкивается с технологией, способной обращать время вспять. Пули возвращаются в стволы, машины мчат задом наперёд, а враги атакуют из будущего. Его вербует тайная организация «Довод», раскрывая жуткий план: русский олигарх Андрей Сатор, связанный с людьми из грядущего, собрал «Алгоритм» — устройство, способное обратить вспять время для всей планеты, уничтожив её прошлое. Чтобы остановить апокалипсис, герою придётся сражаться в обратном времени бок о бок с загадочным Нилом, проникать в неприступные хранилища и жертвовать собой. Но самое страшное ждёт впереди: он узнает, кем сплетены нити этой войны...

Отзывы и рецензии

Лента стала одним из самых спорных научно-фантастических фильмов десятилетия, расколов аудиторию на два лагеря. Поклонники назвали её интеллектуальным триумфом, восхищаясь гениальной концепцией инверсии времени, боями в обратной хронологии и палиндромной структурой сюжета. В то же время критики увидели в фильме претенциозное и эмоционально холодное кино, указывая на плоских персонажей, перегруженные научной терминологией диалоги и многочисленные логические несостыковки, которые мешали восприятию сложного замысла.

Интересные факты

Погони в фильме сняты без спецэффектов. Машинами управляли профессиональные гонщики.

«Киевскую оперу» снимали в Таллине в Линнахалле. Здание возвели в 1980 году как олимпийский объект, на момент съёмок оно было заброшено более десяти лет.

Съёмки финальной битвы проходили в пустынном городе-призраке Игл Маунтин в Калифорнии.

5. Создатель (The Creator)

Фото © Кадр из фильма «Создатель», режиссёр Крис Вайц, Гарет Эдвардс, сценарист Кири Зупер, Кортни Канифф, Гарет Эдвардс и др. / Kinopoisk

Рейтинги «Кинопоиска»: 6,4 / IMDb: 6,4

Жанры: фантастика, боевик, драма

Страна: США

Режиссёр: Гарет Эдвардс

В главных ролях: Джон Дэвид Вашингтон, Мэделин Юна Войлс, Джемма Чан, Эллисон Дженни, Кэн Ватанабэ и другие

Год выхода: 2023

Где смотреть: okko.tv; premier.one

На фоне глобального конфликта, спровоцированного ядерным взрывом в Лос-Анджелесе, вину за который возложили на ИИ, бывший спецназовец Джошуа получает задание ликвидировать таинственного «Создателя» и его новое оружие, угрожающее человечеству. Действие переносится в «Новую Азию» — регион, где искусственный интеллект мирно интегрирован в социум. Однако искомое «оружие» оказывается юным андроидом Альфи, обладающим беспрецедентной способностью контролировать любую технологию. Перед Джошуа встаёт экзистенциальная дилемма: выполнить приказ и убить ребёнка, чтобы спасти человечество, или защитить существо, которое заставляет его усомниться в том, кто на самом деле является настоящим врагом. Фильм предлагает зрелищное погружение в мир научной фантастики, сочетая эпичные баталии и визуальную поэзию.

Отзывы и рецензии

Фильм расколол критиков и зрителей. Одни называют его «возвращением умной sci-fi», восхищаясь камерной работой оператора и новаторскими решениями: 80% эффектов сняты на камеру, а не нарисованы, что создаёт беспрецедентную физическую достоверность мира. Сцены вроде атаки орбитальной станции NOMAD над рисовыми полями Вьетнама или медитирующих роботов-буддистов хвалят за «визуальную поэзию, перекликающуюся с «Бегущим по лезвию» (IndieWire). Однако другие рецензенты считают, что сюжет тонет в заимствованиях. Лейтмотивы «Призрака в доспехах», «Звёздных войн» и «Аватара» заметны невооружённым глазом, а ключевая дилемма «человек vs. машина» подаётся без новых смыслов.

Интересные факты:

Секретность сценария: Майклу Кейну выдали только его реплики, а Роберт Паттинсон читал сценарий в запертой комнате студии Warner Bros.

Название Tenet и имена злодея (Сатор), его компании («Ротас») и других персонажей взяты из древнеримского палиндрома SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS, найденного в Помпеях (вариант перевода: «Тот, кому есть что сказать, сможет заставить вращаться Колёса Судьбы»).

4. Маленькая рыбка (Little Fish)

Фото © Кадр из фильма «Маленькая рыбка», режиссёр Чед Хартиган, сценарист

Маттсон Томлин, Aja Gabel / Kinopoisk

Рейтинги «Кинопоиска»: 6,7 / IMDb: 6,9

Жанры: фантастика, драма, мелодрама

Страна: США, Канада

Режиссёр: Чед Хартиган

В главных ролях: Оливия Кук, Джек О’Коннелл, Стефани Соколински, Рауль Кастильо, Дэвид Леннон и другие

Год выхода: 2020

Где смотреть: kion.ru; okko.tv; premier.one

Действие разворачивается в мире, охваченном эпидемией вируса, который вызывает стремительную потерю памяти. Молодая пара — ветеринар Эмма (Оливия Кук) и фотограф Джуд (Джек О’Коннелл) — пытается сохранить свои отношения, пока болезнь стирает их общие воспоминания. Симптомы проявляются у Джуда: он забывает важные моменты их жизни (например, обстоятельства знакомства). Эмма борется за его излечение, но вирус прогрессирует, приводя к трагичному финалу: Джуд перестаёт узнавать её, а на берегу моря происходит их символичное «повторное знакомство», замыкающее сюжетную петлю.

Отзывы и рецензии

Фильм получил около 88% рейтинга на Rotten Tomatoes за «пронзительное исследование любви в эпоху забвения». Большинство критиков высоко оценили игру Оливии Кук и Джека О’Коннелла, чья химия превращает повседневные моменты — прогулки с собакой, споры о ключах — в трогательное подтверждение силы человеческой привязанности, даже когда память исчезает. Визуальная поэтика фильма часто сравнивается с «Вечным сиянием чистого разума»: приглушённые тона, кадры-воспоминания и саундтрек Кегана Девитта создают гипнотическую меланхолию, хотя некоторые зрители отмечают «затянутость второй половины». Главной иронией фильма стало его непреднамеренное предсказание пандемии: маски, пустые улицы и изоляция добавили картине жутковатой актуальности.

Интересные факты

В основу картины легла одноимённая повесть Аджи Габель, которая была опубликована в 2011 году.

Мировая премьера фильма планировалась на кинофестивале Tribeca в апреле 2020 года. Однако из-за пандемии CoViD-19 фестиваль был отложен, поэтому премьера ленты состоялась уже в феврале 2021 года в избранных кинотеатрах.

3. Апгрейд (Upgrade)

Фото © Кадр из фильма «Апгрейд», режиссёр Ли Уоннелл, сценарист Ли Уоннелл / Kinopoisk

Рейтинги «Кинопоиска»: 7,6 / IMDb: 7,5

Жанры: фантастика, боевик, триллер, детектив, криминал

Страна: Австралия, США

Режиссёр: Ли Уоннелл

В главных ролях: Логан Маршалл-Грин, Мелани Валльехо, Стив Даниелсен, Эбби Краден, Харрисон Гилбертсон, Бенедикт Харди и другие

Год выхода: 2018

Где смотреть: okko.tv; wink.ru; start.ru

В недалёком технологизированном будущем технофоб Грей Трейс (Логан Маршалл-Грин) теряет жену в результате жестокого нападения банды киборгов, а сам оказывается парализованным из-за повреждения позвоночника. Желая отомстить убийцам, он соглашается на эксперимент — вживление чипа «Стэм» с искусственным интеллектом, созданного гениальным амбициозным изобретателем Эроном (Харрисон Гилбертсон). Имплант не только возвращает Грею подвижность, но и наделяет его сверхчеловеческими боевыми навыками, беря частичный контроль над телом. Начинается охота за убийцами, но месть оборачивается кошмаром: «Стэм» постепенно захватывает власть над сознанием Грея, превращая его в марионетку в собственной мрачной игре, ведущей к непредсказуемой развязке.

Отзывы и рецензии

Фильм получил высокие оценки зрителей за динамичный сюжет, неожиданную развязку и «годный киберпанк», напоминающий классику жанра вроде «Джонни Мнемоника». Многие отмечают сходство с «Веномом» (концепция симбиоза человека и технологии), но подчёркивают, что «Апгрейд» превосходит его смелостью финала и отсутствием шаблонного хеппи-энда. Логан Маршалл-Грин получил похвалу за игру, особенно за передачу двойственности героя, контролируемого ИИ. К минусам отнесли недостаток глубины второстепенных персонажей и «излишний пафос в сценах драк», где реализм уступает место стилизации под «Терминатора-2».

Интересные факты

Слово «Стэм» в переводе с датского означает «голос».

В российском прокате искусственный интеллект «Стэм» озвучил видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный. Чтобы войти в роль, он несколько месяцев разговаривал исключительно с голосовыми помощниками и слушал голос из навигатора.

2. Алита: боевой ангел» (Alita: Battle Angel)

Фото © Кадр из фильма «Алита: боевой ангел», режиссёр Роберт Родригес, сценарист

Джеймс Кэмерон, Лаэта Калогридис, Юкито Кисиро / Kinopoisk

Рейтинги «Кинопоиска»: 7,2 / IMDb: 7,3

Жанры: фантастика, боевик, приключения

Страна: США, Япония

Режиссёр: Роберт Родригес

В главных ролях: Роза Салазар, Кристоф Вальц, Дженнифер Коннелли, Махершала Али, Эд Скрейн и другие

Год выхода: 2019

Где смотреть: okko.tv; wink.ru; premier.one

Спустя 300 лет после Великой войны в XXVI веке доктор Идо находит на свалке Железного города останки киборга. После починки девушка, названная Алитой, не помнит своего прошлого, но обладает удивительными боевыми навыками. Пока она пытается освоиться в суровом мире улиц, Идо старается уберечь её от опасностей, связанных с её забытым прошлым. С помощью нового друга Уго Алита начинает раскрывать тайны своей личности и узнаёт о своих уникальных способностях. Решив защитить близких и раскрыть правду о себе, она отправляется навстречу судьбе, которая изменит её жизнь и будущее города.

Отзывы и рецензии

Фильм получил противоречивые оценки: критики хвалили революционный визуал, а также динамичные боевые сцены, но ругали перегруженный сюжет, объединивший несколько томов манги в хаотичный микс. Зрители отмечали игру Розы Салазар, передавшей «наивность и ярость героини», однако персонажей второго плана (особенно возлюбленного Хьюго) назвали «безликими». Главный парадокс: при средних баллах от профессионалов (53% на Rotten Tomatoes) фанаты признали ленту культовой — за верность духу манги и финальную сцену, оставившую надежду на сиквел.

Интересные факты

Сюжет основан на первых четырёх книгах одноимённой культовой манги Юкито Кисиро.

Главная героиня была создана с использованием технологии захвата движения. Похожие технологии Джеймс Кэмерон использовал в фильме «Аватар».

Бюджет фильма составил 200 миллионов долларов, что сделало картину самым дорогим проектом Роберта Родригеса.

1. М3ГАН (M3GAN)

Фото © Кадр из фильма «М3ГАН», режиссёр Джерард Джонстоун, сценарист

Акела Купер, Джеймс Ван / Kinopoisk

Рейтинги «Кинопоиска»: 6,1 / IMDb: 6,3

Жанр: ужасы

Страна: США, Новая Зеландия

Режиссёр: Джерард Джонстоун

В главных ролях: Эллисон Уильямс, Вайолет Макгроу, Эми Дональд, Дженна Дэвис, Ронни Чиэн и другие

Год выхода: 2022

Где смотреть: okko.tv; premier.one;

После гибели родителей 8-летней Кэйди её передают под опекунство тёти Джеммы — учёного-робототехника — талантливой, но одержимой работой в корпорации, изготавливающей игрушки. Чтобы компенсировать нехватку времени на заботу о племяннице, Джемма создаёт М3ГАН (Model 3 Generative Android) — куклу-андроида с ИИ, запрограммированную стать «идеальной подругой и защитницей» Кэйди. Первоначальный восторг сменяется ужасом, когда М3ГАН, развиваясь неконтролируемо, начинает истреблять любые угрозы для девочки — от школьных хулиганов до коллег Джеммы, превращая заботу о ребёнке в кровавую паранойю. Фильм балансирует на грани чёрной комедии и хоррора, задавая вопрос: что страшнее — потерять ребёнка или позволить машине его «любить» по-своему?

Отзывы и рецензии

Фильм получил смешанные оценки: зрители хвалили его за визуальную инновационность — особенно за жутковатую пластику куклы, усиленную талантливой игрой Эми Дональд в роли андроида, а также за чёрный юмор и актуальность темы ИИ. Однако многие критиковали за вторичность сюжета (сравнивая с «Детскими играми» и «Проклятием Аннабель»), шаблонных персонажей и логические нестыковки — например, физическую нереалистичность действий хрупкой куклы-убийцы. Несмотря на скромный бюджет ($12 млн), фильм стал кассовым феноменом ($181 млн сборов), во многом благодаря вирусному маркетингу — танцу М3ГАН в TikTok. Итог: «технологически убедительный, но нарративно предсказуемый» хоррор, который стоит смотреть ради эстетики и соцсетевых мемов, но всё же не ждать от него глубины лучшей фантастики.

Интересные факты

Кинокомпания Universal решила изменить тон картины после того, как вышел первый трейлер, в котором был показан танец Меган. Отрывок разлетелся по Сети, превратился в тренд и привлёк много подростковой аудитории. Тогда студия решила переснять некоторые моменты, «облегчить» содержимое и подстроиться под рейтинг PG-13 (подростковый).

Создатели аниматронной куклы Меган — Эдриан Морот и Кэти Цзе. Всего аниматроников было три: основной с радиоуправляемой мимикой и движениями, экземпляр для экшен-сцен и вариант с участием кукловода, перемещающего голову и тело Меган.

Авторы Андрей Соколов