Нефтяная компания поставит битумную продукцию для строительства российских скоростных автомагистралей
Запланировано расширение поставок современных битумных материалов для реализации крупных проектов транспортной инфраструктуры России.
Нефтяная компания производит свыше 300 видов битумных материалов для дорожного строительства. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Соглашение о сотрудничестве в дорожном строительстве было подписано на Петербургском международном экономическом форуме председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым и председателем правления «Автодора» Вячеславом Петушенко.
Нефтяная компания производит свыше 300 видов битумных материалов для дорожного строительства в различных климатических зонах и с широким диапазоном транспортной нагрузки. Продукция компании применяется для возведения и обслуживания дорожных покрытий, тоннелей, мостов и путепроводов.
Для доставки битумных материалов в российские регионы создана единая терминальная сеть, которая обеспечивает круглогодичное снабжение предприятий дорожной отрасли битумами высокого качества.
- За последние несколько лет мы обеспечили битумными материалами такие новые федеральные трассы, как М-1 «Беларусь», М-4 «Дон». Также компания приняла участие в создании скоростного транспортного маршрута «Россия», состоящего из автодорог М-11 «Нева», ЦКАД и М-12 «Восток». Партнерство позволит обеспечить высококачественными битумными материалами новые инфраструктурные проекты, в том числе в рамках плана строительства федеральных трасс до 2030 года, — рассказал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.
- Важнейшая задача нашей компании – создание развитой сети современных скоростных дорог, соединяющей города и регионы по всей стране. Недавно Правительство РФ утвердило новый план строительства федеральных трасс до 2030 года. Нам предстоит построить и реконструировать 647 км дорог и обеспечить автомобилистам скорость, комфорт и безопасность, — рассказал председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.