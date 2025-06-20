Нефтяная компания поставит битумную продукцию для строительства российских скоростных автомагистралей Запланировано расширение поставок современных битумных материалов для реализации крупных проектов транспортной инфраструктуры России. 20 июня, 12:49 Нефтяная компания производит свыше 300 видов битумных материалов для дорожного строительства. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Соглашение о сотрудничестве в дорожном строительстве было подписано на Петербургском международном экономическом форуме председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым и председателем правления «Автодора» Вячеславом Петушенко.

Нефтяная компания производит свыше 300 видов битумных материалов для дорожного строительства в различных климатических зонах и с широким диапазоном транспортной нагрузки. Продукция компании применяется для возведения и обслуживания дорожных покрытий, тоннелей, мостов и путепроводов.

Для доставки битумных материалов в российские регионы создана единая терминальная сеть, которая обеспечивает круглогодичное снабжение предприятий дорожной отрасли битумами высокого качества.

- За последние несколько лет мы обеспечили битумными материалами такие новые федеральные трассы, как М-1 «Беларусь», М-4 «Дон». Также компания приняла участие в создании скоростного транспортного маршрута «Россия», состоящего из автодорог М-11 «Нева», ЦКАД и М-12 «Восток». Партнерство позволит обеспечить высококачественными битумными материалами новые инфраструктурные проекты, в том числе в рамках плана строительства федеральных трасс до 2030 года, — рассказал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

- Важнейшая задача нашей компании – создание развитой сети современных скоростных дорог, соединяющей города и регионы по всей стране. Недавно Правительство РФ утвердило новый план строительства федеральных трасс до 2030 года. Нам предстоит построить и реконструировать 647 км дорог и обеспечить автомобилистам скорость, комфорт и безопасность, — рассказал председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Авторы Валерия Мишина