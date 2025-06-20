Крупнейшие промышленные компании России развивают единую платформу для автоматизации производства Промышленные компании и ряд индустриальных партнёров объединят ресурсы и технологическую экспертизу для развития национальной открытой платформы промышленной автоматизации. 20 июня, 12:48 Компании развивают платформу для автоматизации производства. Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

Документ на Петербургском международном экономическом форуме подписали председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, генеральный директор «Северстали» Александр Шевелёв и руководители промышленных компаний из других отраслей.

Партнёры будут развивать универсальные для нефтегазовой отрасли, металлургии и химической промышленности модели цифровых двойников, программно совместимые виртуальные контроллеры, наборы датчиков, инфраструктуру вычислительных серверов и другие компоненты.

Новые разработки на базе национальной открытой платформы позволят пользователям из любых отраслей промышленности создать на своих предприятиях общее цифровое пространство для управления процессами.

— Вместе с нашими партнёрами мы создаём очень важный и масштабируемый элемент национальной ИТ-инфраструктуры. Запуск платформы промышленной автоматизации позволит российским предприятиям из самых разных сфер экономики повышать эффективность своих производств и конкурентоспособность, в том числе на глобальных рынках. Мы создаём адаптивный продукт с открытым кодом, поэтому любой пользователь платформы сможет быстро настроить её под свои задачи. Таким образом, мы делимся своими разработками и компетенциями в сфере промавтоматизации фактически со всей российской промышленностью, — рассказал Александр Дюков.

— Проект имеет все основания стать одним из ключевых в работе группы по созданию открытой АСУ ТП. Мы убеждены: будущее промышленности — за открытыми, вендоронезависимыми решениями, обеспечивающими гибкость, масштабируемость и экономическую эффективность. Объединив усилия с ведущими игроками отрасли, мы сможем сформировать экосистему, основанную на принципах открытости, стандартизации и совместимости, — рассказал Александр Шевелёв.

Авторы Валерия Мишина