Путин заявил о всплеске мировых кризисов и привёл в пример Ближний Восток

Президент России Владимир Путин заявил, что в мире наблюдается всплеск кризисов и региональных конфликтов, особенно заметный сейчас на Ближнем Востоке.

«Мы сталкиваемся с тектоническими сдвигами в мировой экономике и демографии, включая стремительный рост населения. Эти изменения сопровождаются обострением социальных, общественных и геополитических противоречий, которые всё чаще выливаются в острые кризисы и конфликты», — отметил он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.