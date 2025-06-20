Путин заявил о всплеске мировых кризисов и привёл в пример Ближний Восток
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Президент России Владимир Путин заявил, что в мире наблюдается всплеск кризисов и региональных конфликтов, особенно заметный сейчас на Ближнем Востоке.
«Мы сталкиваемся с тектоническими сдвигами в мировой экономике и демографии, включая стремительный рост населения. Эти изменения сопровождаются обострением социальных, общественных и геополитических противоречий, которые всё чаще выливаются в острые кризисы и конфликты», — отметил он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня при информационной поддержке Life.ru.