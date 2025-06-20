Путин: Социальное неравенство остаётся проблемой для России

Президент России Владимир Путин признал, что социальное неравенство по-прежнему остаётся актуальной проблемой, однако подчеркнул, что власти ведут системную работу по её устранению.

«Ключ к росту доходов граждан и семей — это создание качественной, новой по структуре занятости. Именно она позволяет сокращать социальное неравенство. Проблема сохраняется, но мы последовательно её решаем», — заявил он на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.