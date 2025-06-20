Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 13:26

Путин: Социальное неравенство остаётся проблемой для России

Обложка © Владимир Смирнов/ТАСС

Обложка © Владимир Смирнов/ТАСС

Президент России Владимир Путин признал, что социальное неравенство по-прежнему остаётся актуальной проблемой, однако подчеркнул, что власти ведут системную работу по её устранению.

«Ключ к росту доходов граждан и семей — это создание качественной, новой по структуре занятости. Именно она позволяет сокращать социальное неравенство. Проблема сохраняется, но мы последовательно её решаем», — заявил он на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня при информационной поддержке Life.ru. В 2025 году его главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Марина Фещенко
  • Новости
  • ПМЭФ-2025
  • Путин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar