Путин: Социальное неравенство остаётся проблемой для России
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Президент России Владимир Путин признал, что социальное неравенство по-прежнему остаётся актуальной проблемой, однако подчеркнул, что власти ведут системную работу по её устранению.
«Ключ к росту доходов граждан и семей — это создание качественной, новой по структуре занятости. Именно она позволяет сокращать социальное неравенство. Проблема сохраняется, но мы последовательно её решаем», — заявил он на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня при информационной поддержке Life.ru. В 2025 году его главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».