Путин заявил о стирающихся границах между ОПК и гражданскими отраслями
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Президент России Владимир Путин заявил, что границы между оборонно-промышленным комплексом и гражданскими секторами экономики в мире постепенно стираются.
«Сегодня всё меньше различий между ОПК и гражданскими отраслями. А в ряде стран это разделение и вовсе отсутствует», — отметил он, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Тема форума в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Информационным партнёром выступает Life.ru.