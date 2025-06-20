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Регион
20 июня, 13:46

Путин заявил о стирающихся границах между ОПК и гражданскими отраслями

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что границы между оборонно-промышленным комплексом и гражданскими секторами экономики в мире постепенно стираются.

«Сегодня всё меньше различий между ОПК и гражданскими отраслями. А в ряде стран это разделение и вовсе отсутствует», — отметил он, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Тема форума в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Информационным партнёром выступает Life.ru.

Марина Фещенко
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