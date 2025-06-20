Путин заявил о стирающихся границах между ОПК и гражданскими отраслями

Президент России Владимир Путин заявил, что границы между оборонно-промышленным комплексом и гражданскими секторами экономики в мире постепенно стираются.

«Сегодня всё меньше различий между ОПК и гражданскими отраслями. А в ряде стран это разделение и вовсе отсутствует», — отметил он, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.