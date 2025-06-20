«Мы хотим быть сильнее»: Главные заявления Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2025

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) проходит пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина. Модератором выступает журналист из Объединённых Арабских Эмиратов Надим Котеич. Вместе с российским лидером в обсуждении участвуют президент Индонезии Прабово Субианто, шейх Насер бен Хамад Аль Халифа — сын короля Бахрейна, заместитель премьера Госсовета Китая Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле. Главные заявления Владимира Путина — в материале Life.ru.

Об экономике и людях

«Экономика России должна стать более технологичной. И это не пожелание, это объективное требование сегодняшнего, да и завтрашнего дня. Вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее. А мы хотим».

«Представление об экономике России как о сырьевой устарело. Благодаря работе десятков тысяч предприятий и компаний, наша экономика не просто уверенно развивается, а становится более качественной, сложной и многогранной».

«Несмотря на сложный внешний фон, ВВП России в последние два года прибавлял более 4% ежегодно, то есть рос темпами выше среднемировых», — сказал президент. В частности прирост ненефтегазового ВВП в 2023 году составил 7,2%, в 2024 — 4,9%.

«Годовая инфляция в России снизилась до 9,6%. По словам президента, ситуация с ростом цен развивается лучше ожиданий, что позволило смягчить денежно-кредитную политику».

«Россия достигла рекордного за всю историю страны уровня бедности, он составил всего 7,2%»

«За последние четыре года количество занятых в России выросло на 2 миллиона 400 тысяч человек. Начиная с октября прошлого года в целом по стране уровень безработицы стабилизировался и составляет примерно 2,3%»

«Там, где возможно, необходимо добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором, наладить выпуск продукции двойного назначения»

О бизнесе и инвестициях

«Ориентир для национальной модели — чтобы Россия к 2030 году была в двадцатке мировых лидеров по условиям ведения бизнеса с учетом обновленных международных методик».

«Москва, Татарстан, Нижегородская область, Московская область и Башкортостан — лидеры по инвестклимату».

Президент России предложил подумать о запуске спецпроектов для извлечения ценных компонентов из отходов промышленности и горнодобывающих предприятий. «Технологии на этот счет имеются, надо их использовать. Таким образом, бизнес сможет одновременно получить прибыль, помочь ликвидировать накопленный экологический вред и при этом стимулировать развитие отечественной инфраструктуры», — считает он.

«Сейчас задача — сделать использование цифрового рубля массовым, как среди граждан, так и предприятий банков. Я прошу Центральный банк и правительство ускорить необходимые процедуры и определить сроки перехода на новый этап технологического развития нашей финансовой сферы»

Конкурентность отраслей должна базироваться на российских технологиях, заявил президент. При этом, по его словам, новые технологические решения необходимо не только разрабатывать, но и оперативно внедрять.

Власти поддержат новые отечественные бренды, пообещал президент.

Об армии будущего

«Мы будем на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооружённых сил России, модернизировать объекты военной инфраструктуры, оснащать их по последнему слову техники образцами вооружений и оборудования, которые на практике, в боевых условиях доказывают свою эффективность».