Полностью импортозамещённый «Суперджет» пролетел через всю Россию на отечественных двигателях
Импортозамещённый SSJ с двигателями ПД-8 совершил первый длительный перелёт
Импортозамещённый SSJ. Обложка © Telegram / Ростех
Импортозамещенный SSJ («Суперджет») с российскими двигателями ПД-8 производства Объединённой двигателестроительной корпорации совершил исторический перелёт из Комсомольска-на-Амуре в подмосковный Жуковский. Об этом сообщили в Ростехе.
Воздушное судно, названное в честь первого главного конструктора SSJ-100 Юрия Ивашечкина, преодолело около шести тысяч километров с промежуточными посадками в Иркутске и Новосибирске, продемонстрировав надёжность новых силовых установок в реальных условиях.
Импортозамещённый SSJ с двигателями ПД-8 совершил первый длительный перелёт. Видео © Telegram / Ростех
Полёт продолжительностью около 9 часов проходил на рабочих высотах до 12 тысяч метров при скорости 0,78 Маха. Теперь самолёт будет готовиться к лётным сертификационным испытаниям на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова.
Как ранее заявлял министр промышленности и торговли Антон Алиханов, первые поставки модернизированных «Суперджетов» российским авиакомпаниям начнутся уже в начале следующего года. А сертификация двигателя ПД-8 ожидается уже осенью 2025 года.