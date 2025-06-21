Полностью импортозамещённый «Суперджет» пролетел через всю Россию на отечественных двигателях

Импортозамещенный SSJ («Суперджет») с российскими двигателями ПД-8 производства Объединённой двигателестроительной корпорации совершил исторический перелёт из Комсомольска-на-Амуре в подмосковный Жуковский. Об этом сообщили в Ростехе.

Воздушное судно, названное в честь первого главного конструктора SSJ-100 Юрия Ивашечкина, преодолело около шести тысяч километров с промежуточными посадками в Иркутске и Новосибирске, продемонстрировав надёжность новых силовых установок в реальных условиях.

Импортозамещённый SSJ с двигателями ПД-8 совершил первый длительный перелёт. Видео © Telegram / Ростех