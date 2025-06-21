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20 июня, 21:21

Полностью импортозамещённый «Суперджет» пролетел через всю Россию на отечественных двигателях

Импортозамещённый SSJ с двигателями ПД-8 совершил первый длительный перелёт

Импортозамещённый SSJ. Обложка © Telegram / Ростех

Импортозамещённый SSJ. Обложка © Telegram / Ростех

Импортозамещенный SSJ («Суперджет») с российскими двигателями ПД-8 производства Объединённой двигателестроительной корпорации совершил исторический перелёт из Комсомольска-на-Амуре в подмосковный Жуковский. Об этом сообщили в Ростехе.

Воздушное судно, названное в честь первого главного конструктора SSJ-100 Юрия Ивашечкина, преодолело около шести тысяч километров с промежуточными посадками в Иркутске и Новосибирске, продемонстрировав надёжность новых силовых установок в реальных условиях.

Импортозамещённый SSJ с двигателями ПД-8 совершил первый длительный перелёт. Видео © Telegram / Ростех

Полёт продолжительностью около 9 часов проходил на рабочих высотах до 12 тысяч метров при скорости 0,78 Маха. Теперь самолёт будет готовиться к лётным сертификационным испытаниям на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова.

Полностью российский SJ-100 совершил первый полёт в Комсомольске-на-Амуре
Полностью российский SJ-100 совершил первый полёт в Комсомольске-на-Амуре

Как ранее заявлял министр промышленности и торговли Антон Алиханов, первые поставки модернизированных «Суперджетов» российским авиакомпаниям начнутся уже в начале следующего года. А сертификация двигателя ПД-8 ожидается уже осенью 2025 года.

Артём Гапоненко
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