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21 июня, 09:48

Владелец «Торпедо» и другие фигуранты дела о подкупе арбитра не признали вину

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Адвокат Александр Добровинский заявил, что его подзащитный Леонид Соболев (владелец ФК «Торпедо») не признаёт вину в инкриминируемом ему подкупе арбитра. Эту позицию разделяют и другие обвиняемые по данному делу.

«Соболев, Скородумов и Волкова не признают вину в инкриминируемых им деяниях», — сказал Добровинский ТАСС.

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Напомним, было возбуждено дело о подкупе судей в футболе. Задержали двух человек: директора клуба «Торпедо Москва» Валерия Скородумова и его совладельца Леонида Соболева. Организованной группой с марта по май 2025 года они предлагали главному судье матчей «Торпедо» больше миллиона рублей за то, чтобы он специально судил в их пользу. Так они хотели повлиять на результат как минимум трёх игр.

Александра Мышляева
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