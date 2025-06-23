Зеленский: Норвегия выделит Украине $400 млн на производство беспилотников
Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua
Норвегия выделит 400 миллионов долларов для украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщил лидер режима в Киеве Владимир Зеленский.
Зеленский отметил, что информация появилась во время визита в Киев норвежского министра обороны Торе Оншууса Сандвика. Он акцентировал внимание на том, что средства пойдут на инвестиции в ВПК, в первую очередь, на производство беспилотников.
Главарь киевского режима также сообщил, что в стране открылся офис норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace, одной из ведущих оборонных фирм Европы.
Ранее Зеленский анонсировал новые атаки на Россию после встречи с главой ГУР Украины. Он добавил, что Киев разрабатывает решения совместно с Британией и Евросоюзом.