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Опубликовано 23 июня 2025, 04:19

«Манчестер Сити» разгромил «Аль-Айн» и вышел в плей-офф клубного чемпионата мира

«Манчестер Сити» разгромил «Аль-Айн». Обложка © Х / Manchester City

«Манчестер Сити» разгромил «Аль-Айн». Обложка © Х / Manchester City

В ночь на 23 июня состоялся матч 2-го тура группы G клубного чемпионата мира между «Манчестер Сити» и эмиратским «Аль-Айном». Встреча завершилась уверенной победой английского клуба со счётом 6:0.

В составе «горожан» дубль оформил Илкай Гюндоган, по одному мячу забили Клаудио Эчеверри, Эрлинг Холанд, Оскар Бобб и Райан Шерки. Эта победа позволила «Манчестер Сити» набрать 6 очков в группе G и досрочно выйти в плей-офф.

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Ранее в другом матче турнира мадридский «Реал» одержал победу над мексиканской «Пачукой» со счётом 3:1. Несмотря на раннее удаление защитника Рауля Асенсио на 7-й минуте (прямая красная карточка), испанский клуб смог довести матч до победы.

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Артём Гапоненко
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