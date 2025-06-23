«Манчестер Сити» разгромил «Аль-Айн» и вышел в плей-офф клубного чемпионата мира

В ночь на 23 июня состоялся матч 2-го тура группы G клубного чемпионата мира между «Манчестер Сити» и эмиратским «Аль-Айном». Встреча завершилась уверенной победой английского клуба со счётом 6:0.

В составе «горожан» дубль оформил Илкай Гюндоган, по одному мячу забили Клаудио Эчеверри, Эрлинг Холанд, Оскар Бобб и Райан Шерки. Эта победа позволила «Манчестер Сити» набрать 6 очков в группе G и досрочно выйти в плей-офф.