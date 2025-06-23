Военный корреспондент и участник боевых действий в Донбассе Александр Матюшин рассказал, почему украинская система ПВО наносит удары по жилым кварталам Киева. По его словам, в арсенале ВСУ до сих пор находятся советские зенитные комплексы, которые лишь частично модернизированы украинскими специалистами.

Кроме того, добавил он, используются и западные платформы, но с ракетами, произведёнными ещё в 1980-х годах. Эти боеприпасы, по словам собеседника MK.ru, давно признаны устаревшими, были сняты с вооружения и десятилетиями хранились на складах НАТО, прежде чем их передали Украине. Он подчеркнул, что удивительно вообще, как эти ракеты запускаются: при такой степени износа они могут не сработать или даже взорваться прямо в пусковой установке.

Также, по информации инсайдеров, российская сторона располагает технологиями, способными эффективно подавлять системы ПВО противника. При этом остаётся неясным, основаны ли эти решения исключительно на отечественных разработках или стали результатом технического сотрудничества с Ираном — эта информация, вероятно, засекречена.

В целом, как отмечает Матюшин, киевская система противовоздушной обороны переживает системный кризис и уже не справляется с задачей защиты города.