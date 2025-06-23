ВС РФ поразили склады боеприпасов ВСУ и места подготовки операторов FPV-дронов

Российские вооружённые силы поразили объекты украинской армии, включая склады боеприпасов и место подготовки операторов FPV-дронов. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Силами оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии группировок ВС России нанесены удары по складам боеприпасов, учебным точкам подготовки операторов и техников FPV-дронов, а также по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 137 районах», — говорится в сообщении оборонного ведомства.