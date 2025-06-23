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Специальная военная операция

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Опубликовано 23 июня 2025, 09:12

ВС РФ поразили склады боеприпасов ВСУ и места подготовки операторов FPV-дронов

Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские вооружённые силы поразили объекты украинской армии, включая склады боеприпасов и место подготовки операторов FPV-дронов. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Силами оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии группировок ВС России нанесены удары по складам боеприпасов, учебным точкам подготовки операторов и техников FPV-дронов, а также по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 137 районах», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Новости СВО. Освобождены Перебудова и Петровское, удар по полигону в Николаевской области, Зеленский заговорил о ядерной программе, 23 июня
Новости СВО. Освобождены Перебудова и Петровское, удар по полигону в Николаевской области, Зеленский заговорил о ядерной программе, 23 июня

Отметим, что минувшей ночью Киев и Киевская область подверглись воздушной атаке. Вплоть до утра поступали сообщения о падении обломков, разрушениях и пострадавших в разных районах города — в том числе в Соломенском, Дарницком и Святошинском.

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Марина Фещенко
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