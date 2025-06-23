Песков рассказал, отвлекает ли ближневосточный кризис от решения конфликта на Украине

Россия продолжает работу по урегулированию конфликта на Украине на экспертном уровне, что, по мнению Кремля, является целесообразным подходом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос о том, не отвлечёт ли ближневосточный кризис от украинского урегулирования.

«Мы продолжаем нашу работу в рамках диалога на экспертном уровне, который ведётся. Он признан целесообразным. Выполняются те договорённости, которые были достигнуты на втором раунде стамбульских переговоров. Продолжается обмен пленными и телами», — сказал пресс-секретарь.