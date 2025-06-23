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Опубликовано 23 июня 2025, 09:46

Песков рассказал, отвлекает ли ближневосточный кризис от решения конфликта на Украине

Песков: Россия ведёт диалог на экспертном уровне для решения конфликта на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия продолжает работу по урегулированию конфликта на Украине на экспертном уровне, что, по мнению Кремля, является целесообразным подходом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос о том, не отвлечёт ли ближневосточный кризис от украинского урегулирования.

«Мы продолжаем нашу работу в рамках диалога на экспертном уровне, который ведётся. Он признан целесообразным. Выполняются те договорённости, которые были достигнуты на втором раунде стамбульских переговоров. Продолжается обмен пленными и телами», — сказал пресс-секретарь.

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Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается забывать трагические события на Украине в 2014 году, когда в Киеве был совершён государственный переворот. Именно он стал первопричиной происходящего сейчас.

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Полина Никифорова
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