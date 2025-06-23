В Госдуме сказали «да» курсам для молодых отцов, но обратили внимание на важный нюанс
Депутат Буцкая: Матерей и отцов нужно учить в одной школе для родителей, но отдельно
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Идея создания «курсов молодого отца» вызвала широкий общественный резонанс и активно обсуждается в настоящее время. В Госдуме поддержали инициативу, однако подчеркнули необходимость сбалансированного подхода. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с Life.ru предостерегла от чрезмерного акцента на традиционных гендерных ролях, чтобы избежать диспропорций в воспитании детей.
Я бы не стала акцентировать внимание на гендерных ролях. Деление на то, чему учить папу и маму, создаёт разногласия и размывает единые подходы. В разных поликлиниках и школах могут давать противоположные рекомендации по уходу за ребёнком, что вызывает конфликты в семьях. Лучше воспринимать обучение как общие школы для родителей, где важно понять основы, а не делить их по гендерному признаку.
Как отметила Буцкая, поддержка должна быть универсальной. Бесспорно, мама и папа могут иметь разные подходы, но главное в воспитании ребёнка — совместное участие и понимание.
Депутат считает, что идеальным вариантом стала бы школа, где учат и мам, и пап, но отдельно. И в таком учреждении, по мнению собеседницы, было бы неплохо создать курсы отдельно для отцов. По мнению парламентария, разногласия в подходах к воспитанию, возникающие из-за противоречивых советов, полученных родителями в разных местах, недопустимы. Важно, чтобы родители придерживались единой стратегии воспитания.
«В целом я поддерживаю идею, я всегда за любое обучение», — подытожила Буцкая.
Напомним, что ранее межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» выступила с предложением по созданию специализированных обучающих программ для молодых отцов в России. Инициатива, направленная на поддержку и развитие родительских компетенций, была официально представлена в Администрацию Президента, Росмолодёжь, а также в соответствующие парламентские комитеты.