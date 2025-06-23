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Регион
Опубликовано 23 июня 2025, 14:47

В Госдуме сказали «да» курсам для молодых отцов, но обратили внимание на важный нюанс

Депутат Буцкая: Матерей и отцов нужно учить в одной школе для родителей, но отдельно

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Идея создания «курсов молодого отца» вызвала широкий общественный резонанс и активно обсуждается в настоящее время. В Госдуме поддержали инициативу, однако подчеркнули необходимость сбалансированного подхода. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с Life.ru предостерегла от чрезмерного акцента на традиционных гендерных ролях, чтобы избежать диспропорций в воспитании детей.

Я бы не стала акцентировать внимание на гендерных ролях. Деление на то, чему учить папу и маму, создаёт разногласия и размывает единые подходы. В разных поликлиниках и школах могут давать противоположные рекомендации по уходу за ребёнком, что вызывает конфликты в семьях. Лучше воспринимать обучение как общие школы для родителей, где важно понять основы, а не делить их по гендерному признаку.

Татьяна Буцкая

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Я бы не стала акцентировать внимание на гендерных ролях. Деление на то, чему учить папу и маму, создаёт разногласия и размывает единые подходы. В разных поликлиниках и школах могут давать противоположные рекомендации по уходу за ребёнком, что вызывает конфликты в семьях. Лучше воспринимать обучение как общие школы для родителей, где важно понять основы, а не делить их по гендерному признаку.
Я бы не стала акцентировать внимание на гендерных ролях. Деление на то, чему учить папу и маму, создаёт разногласия и размывает единые подходы. В разных поликлиниках и школах могут давать противоположные рекомендации по уходу за ребёнком, что вызывает конфликты в семьях. Лучше воспринимать обучение как общие школы для родителей, где важно понять основы, а не делить их по гендерному признаку.

Как отметила Буцкая, поддержка должна быть универсальной. Бесспорно, мама и папа могут иметь разные подходы, но главное в воспитании ребёнка — совместное участие и понимание.

Депутат считает, что идеальным вариантом стала бы школа, где учат и мам, и пап, но отдельно. И в таком учреждении, по мнению собеседницы, было бы неплохо создать курсы отдельно для отцов. По мнению парламентария, разногласия в подходах к воспитанию, возникающие из-за противоречивых советов, полученных родителями в разных местах, недопустимы. Важно, чтобы родители придерживались единой стратегии воспитания.

«В целом я поддерживаю идею, я всегда за любое обучение», — подытожила Буцкая.

Айза поддержала идею создания «курсов молодого отца», но бывших туда бы не отправила
Айза поддержала идею создания «курсов молодого отца», но бывших туда бы не отправила

Напомним, что ранее межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» выступила с предложением по созданию специализированных обучающих программ для молодых отцов в России. Инициатива, направленная на поддержку и развитие родительских компетенций, была официально представлена в Администрацию Президента, Росмолодёжь, а также в соответствующие парламентские комитеты.

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Ольга Сливченко
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