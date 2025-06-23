В Госдуме потребовали сурового наказания для убийц военного под Суджей
Депутат Чепа: Необходимо жёстко наказать подозреваемых в убийстве Жарова
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В отношении мародёров, подозреваемых в убийстве начальника военной полиции Алексея Жарова из Суджанского района Курской области, нужно применить самые строгие наказания, предусмотренные законом. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Против таких людей необходимо самым суровым образом предпринимать действия в соответствии с законом», — заявил Чепа в беседе с «Лентой.ру».
Парламентарий назвал произошедшее недопустимым. По его словам, подобные действия не могут оставаться без ответа со стороны государства и правоохранительных органов.
Напомним, что Алексей Жаров, начальник военной полиции Суджанского района, погиб при попытке задержания мародёров. Как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, подозреваемые в убийстве уже задержаны. Чиновник назвал поступок Жарова проявлением настоящего патриотизма и предложил представить его к посмертной награде.