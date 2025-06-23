В Госдуме потребовали сурового наказания для убийц военного под Суджей

В отношении мародёров, подозреваемых в убийстве начальника военной полиции Алексея Жарова из Суджанского района Курской области, нужно применить самые строгие наказания, предусмотренные законом. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Против таких людей необходимо самым суровым образом предпринимать действия в соответствии с законом», — заявил Чепа в беседе с «Лентой.ру».

Парламентарий назвал произошедшее недопустимым. По его словам, подобные действия не могут оставаться без ответа со стороны государства и правоохранительных органов.