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Регион
Опубликовано 23 июня 2025, 16:39

«Рискует нарваться»: Зеленского сравнили с лающим псом после угроз в адрес России

Депутат Колесник: Зеленский провоцирует превентивный удар угрозами в адрес РФ

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский рискует спровоцировать превентивный удар со стороны России своими заявлениями о подготовке военной операции в Европе. Об этом заявил в комментарии NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Лающая собака не кусает, это известно всем. Зеленский уже который раз говорит, что Украина нанесёт по «болевым точкам» России удары. Он может нарваться на превентивный удар с нашей стороны», — высказался Колесник.

Депутат заявил, что Европа выполняет все указания Зеленского, как шавка. Колесник подчеркнул, что Европейского союза больше нет, а вскоре не будет и самой Европы, к чему она сама себя привела. По мнению парламентария, если Зеленский уже командует европейскими странами, то падать ниже им уже некуда.

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Ранее Life.ru сообщал о «поползновениях» Зеленского в Британию. До этого глава киевского режима пригрозил новыми ударами по России, пообещав нацелиться на «болевые точки» противника. Интересный факт, что он перестал говорить о помощи американских друзей в своих заявлениях. Видимо, расчёт теперь только на ЕС.

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Александра Мышляева
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