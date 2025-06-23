Владимир Зеленский рискует спровоцировать превентивный удар со стороны России своими заявлениями о подготовке военной операции в Европе. Об этом заявил в комментарии NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Лающая собака не кусает, это известно всем. Зеленский уже который раз говорит, что Украина нанесёт по «болевым точкам» России удары. Он может нарваться на превентивный удар с нашей стороны», — высказался Колесник.

Депутат заявил, что Европа выполняет все указания Зеленского, как шавка. Колесник подчеркнул, что Европейского союза больше нет, а вскоре не будет и самой Европы, к чему она сама себя привела. По мнению парламентария, если Зеленский уже командует европейскими странами, то падать ниже им уже некуда.