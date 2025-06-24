Саммит НАТО в Гааге: почему Трамп на взводе, а Украина в подвешенном состоянии Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему саммит НАТО в Гааге может стать началом конца альянса, сможет ли НАТО удержать Трампа и что ждёт Украину. 23 июня, 21:27 3077 3077 Дональд Трамп может досрочно покинуть саммит НАТО. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff, © ТАСС / EPA / REMKO DE WAAL

Трамп может сбежать с саммита

Агентство Bloomberg на прошлой неделе написало, что Дональд Трамп может досрочно покинуть саммит НАТО на следующей неделе — так же, как он взял и уехал с саммита G7 в Канаде.

— Это не сулит ничего хорошего для предстоящего на следующей неделе саммита НАТО, — сообщило агентство.

По данным Washington Post со ссылкой на источники среди организаторов, те всерьёз опасаются такого сценария и планируют сделать саммит «максимально интенсивным» и всеми способами удержать американского лидера. А чтобы он не сбежал ещё до подписания официальной декларации саммита, её согласуют до того, как самолёт Трампа приземлится в гаагском аэропорту.

По правде говоря, сложно сравнивать ситуацию с тем, что произошло на саммите «семёрки», во всяком случае тогда у него нашёлся повод досрочно улететь — ситуация на Ближнем Востоке. Вполне возможно, что у Трампа есть готовая «отмазка», чтобы и из Гааги уехать (или вообще не приехать), но, если он сделает это без веского повода, это будет выглядеть как пренебрежение к союзникам по блоку и к самому блоку, что ещё больше ударит по его внешнему авторитету и внутреннему единству, которые и так проходят серьёзные испытания с момента возвращения республиканца в Белый дом.

Президент США Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Бессмысленная «говорильня» и потеря времени

Трамп в принципе своего скепсиса по поводу НАТО никогда не скрывал, и все опасения союзников относительно будущего альянса при нём вполне оправданны. В нынешних условиях саммит блока американский лидер обоснованно считает попросту бесполезной тратой времени.

Тем более что говорить, в общем-то, не о чем, все темы десятки раз пережёваны с европейскими лидерами в других форматах. Одна из них — Украина, и эта тема для Трампа, пожалуй, является главным раздражителем в отношениях с союзниками, которые нацелены на продолжение её поддержки в конфликте с Россией любой ценой, в то время, как Трамп нацелился на восстановление диалога с Москвой.

В Европе, понятно, ничего хорошего не ждут.

За что заставят платить Европу

Встречающиеся на этой неделе в Гааге союзники уже обеспокоены тем, что президент США бросает Украину, пишет Politico, также отмечая, что главы стран – участниц альянса будут осторожничать с американским президентом во время мероприятия, чтобы он покинул его довольным.

Цель саммита НАТО в Гааге — сделать Трампа счастливым, пишет уже DW, сетуя, что желания президента США оказались важнее Украины.

Подготовка к саммиту НАТО в Гааге. Фото © ТАСС / AP / Markus Schreiber

— Для Украины это будет довольно разочаровывающий саммит НАТО. Нет никаких шансов, что стремление страны к вступлению в НАТО будет заметно отражено в итоговой декларации саммита. Очевидно, что Соединённые Штаты, в частности, хотели приуменьшить это. А вот многие европейцы недовольны очевидным отсутствием каких-либо амбиций в отношении Украины. В конечном счёте саммит будет посвящён деньгам, а страны НАТО обязуются увеличить расходы до 5% ВВП. Если такое решение будет принято, Трамп должен вернуться в Вашингтон счастливым человеком, — сообщает издание.

В этом ещё одна точка противоречий между США и странами Европы.

Ранее сообщалось, что в Гааге будет принято заранее согласованное решение об увеличении расходов на оборону стран альянса до пяти процентов ВВП к 2035 году. Платить, разумеется, никто (кроме наиболее русофобски настроенных, вечно галдящих о предстоящей войне с Россией ястребов, точнее шавок типа Польши и стран Прибалтики) желанием не горит, но все понимают, что придётся.

Вопрос, как говорится, не обсуждается. Ранее Испания попыталась заблокировать принятие итогового документа, сделав планируемый уровень расходов необязательным, а формулу трат более гибкой, но её быстро поставили на место. Для Трампа этот вопрос закрыт, и он своё получит.

В НАТО ещё в прошлый срок республиканца высказывали опасения о выходе США из альянса и его неизбежном в этом случае крахе, когда Трамп прямо шантажировал Германию, требуя платить за «зонтик». Ещё в период прошлогодней избирательной кампании президента США СМИ утверждали, что у Трампа есть план по НАТО, который подразумевает разделение членов альянса на «правильных» (тех, кто платит полагающиеся проценты) и «неправильных» (тех, кто не платит). Последние, как утверждалось, могли быть лишены «пятой статьи», т.е. того самого «зонтика», ради которого они все и вступали в НАТО. Таким образом, сам смысл пребывания в альянсе для некоторых стран мог оказаться под вопросом, как и само существование альянса.

Судя по всему, Трамп добился-таки своего, заставив платить всех. Сегодня западные СМИ пишут, что вопрос даже обсуждаться не будет. Подпишут необходимые бумаги, и всё.

Зато будет обсуждаться Ближний Восток и Украина.

Торг США и ЕС

Вернее, обсуждать Украину Трамп, конечно, не хочет, но тут уже придётся ему идти на ответные шаги Европе, которая будет требовать уступку за уступку. Для Европы сейчас главный вопрос — это как не дать Трампу «соскочить» с украинского трека и заставить продолжить оказывать поддержку Киеву, одни они просто не справятся.

И есть у Трампа ещё одна болевая точка. Это как раз Ближний Восток и Китай, где, в отличие от Украины, у Трампа много интересов и где он тоже в одиночку не справляется — нужна поддержка Европы, которую та готова оказать в обмен на помощь Украине. Это грандиозный торг, в котором стороны пытаются выторговывать максимум для себя. Он продолжается не один месяц и, разумеется, не кончится гаагской «говорильней». К слову, если Трамп всё-таки уедет с саммита, это точно будет означать, что торг не окончен.

Что касается обсуждения членства Украины в НАТО, то обсуждать, конечно, можно что угодно, но фактически окно возможностей для этого закрыто в 2014-м, когда у Киева начался территориальный спор с Москвой, что окончательно похоронило надежды Украины. А тем более сейчас, когда страна находится в состоянии вооружённого конфликта, — принимать её в НАТО равносильно объявлению третьей мировой. И что бы там ни кричали сторонники членства Киева в альянсе из числа европейских ястребов, уверен, что если сейчас провести тайное голосование по этому вопросу, то результаты для Киева будут шокирующие.

Чтобы Украины не было в НАТО, не должно быть Украины

Впрочем, двери НАТО для Украины закрылись не навсегда и бесповоротно. Есть ещё один вариант членства Киева, который давно обсуждается в экспертной среде. И это вовсе не ограниченное членство (без распространения «пятой статьи»), что запустило бы процесс самоубийства альянса.

Я имею в виду, что в случае заморозки конфликта и фактического (а возможно, и юридического — что вполне возможно при смене власти в Киеве) раздела Украины по той или иной линии разграничения (в западных СМИ недавно всерьёз обсуждался вариант ГДР/ФРГ в применении к украинскому кризису) та часть уже бывшей Украины, которая останется вне контроля России, может быть принята в НАТО.

Членство в НАТО фактически закрыто для Украины. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi

Надо понимать, что этот вариант как единственный гарантирующий фактическую «ничью» вполне себе устроил бы Трампа. И этого варианта всерьёз стоит избегать нам, ни в коем случае не соглашаясь ни на какие заморозки и разделы до устранения первопричин конфликта.

Всё же надо понимать, что есть только два условия, которые на сто процентов обеспечат то, что ни Украина, ни какая бы то ни было её часть никогда не станет частью НАТО. Первое — ликвидация самого НАТО, второе —ликвидация государства Украина. Во всех остальных случаях опасность сохраняется…

Первое пока выглядит нереалистичным. Второе — вполне…

Авторы Дмитрий Родионов