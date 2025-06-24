ЦАХАЛ: Израиль нанёс удары по военной инфраструктуре на западе Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о серии ударов, которые ВВС страны нанесли по военным целям на западе Ирана в течение последних часов.

«ВВС завершили серию ударов по западному Ирану: целью стала подземная военная инфраструктура, используемая для хранения ракет и пусковых установок», — отмечается в сообщении армии.

В военном ведомстве уточнили, что среди объектов находилась подземная инфраструктура, которую использует Корпус стражей исламской революции (КСИР) для хранения ракет и ракетных установок.