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Регион
23 июня, 21:28

ЦАХАЛ: Израиль нанёс удары по военной инфраструктуре на западе Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о серии ударов, которые ВВС страны нанесли по военным целям на западе Ирана в течение последних часов.

«ВВС завершили серию ударов по западному Ирану: целью стала подземная военная инфраструктура, используемая для хранения ракет и пусковых установок», — отмечается в сообщении армии.

В военном ведомстве уточнили, что среди объектов находилась подземная инфраструктура, которую использует Корпус стражей исламской революции (КСИР) для хранения ракет и ракетных установок.

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Ранее официальный представитель ЦАХАЛ Эфи Дефрин заявил, что операция Израиля 24 июня стала самой масштабной с начала конфликта с Ираном. По его данным, Израиль сосредоточился на ударах по штаб-квартирам аппарата внутренней безопасности КСИР.

Лия Мурадьян
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