Хаменеи после ударов по базе США заявил, что Иран не потерпит агрессии
Али Хаменеи. Обложка © Wikipedia / Khamenei.ir
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал выдержки из своего выступления после ударов Тегерана по американской базе — это был ответ на атаки США по ядерным объектам. Хаменеи уточнил, что Иран не потерпит нападение в свой адрес.
«Мы ни на кого не нападали, и мы точно не потерпим нападение в наш адрес, мы никогда не сдадимся, если в наш адрес осуществляется агрессия», — сказал он.
Хаменеи высказал эту позицию 18 июня, в период, когда Иран ожидал возможного военного вмешательства от США. 22 июня Вашингтон атаковал ядерные объекты Тегерана. Для атаки по Фордо были использованы шесть противобункерных бомб, а объекты в Натанзе и Исфахане были атакованы 30 крылатыми ракетами Tomahawk. Вместе с тем, президент США Дональд Трамп высказал мнение, что удар Ирана по американской базе в Катаре может помочь «выпустить пар». Республиканец считает, что это откроет путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.