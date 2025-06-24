Хаменеи после ударов по базе США заявил, что Иран не потерпит агрессии

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал выдержки из своего выступления после ударов Тегерана по американской базе — это был ответ на атаки США по ядерным объектам. Хаменеи уточнил, что Иран не потерпит нападение в свой адрес.

«Мы ни на кого не нападали, и мы точно не потерпим нападение в наш адрес, мы никогда не сдадимся, если в наш адрес осуществляется агрессия», — сказал он.