Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 21:54

Хаменеи после ударов по базе США заявил, что Иран не потерпит агрессии

Али Хаменеи. Обложка © Wikipedia / Khamenei.ir

Али Хаменеи. Обложка © Wikipedia / Khamenei.ir

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал выдержки из своего выступления после ударов Тегерана по американской базе — это был ответ на атаки США по ядерным объектам. Хаменеи уточнил, что Иран не потерпит нападение в свой адрес.

«Мы ни на кого не нападали, и мы точно не потерпим нападение в наш адрес, мы никогда не сдадимся, если в наш адрес осуществляется агрессия», — сказал он.

«Ещё одно унижение»: В Совфеде оценили комментарии Трампа по ответу Ирана
«Ещё одно унижение»: В Совфеде оценили комментарии Трампа по ответу Ирана

Хаменеи высказал эту позицию 18 июня, в период, когда Иран ожидал возможного военного вмешательства от США. 22 июня Вашингтон атаковал ядерные объекты Тегерана. Для атаки по Фордо были использованы шесть противобункерных бомб, а объекты в Натанзе и Исфахане были атакованы 30 крылатыми ракетами Tomahawk. Вместе с тем, президент США Дональд Трамп высказал мнение, что удар Ирана по американской базе в Катаре может помочь «выпустить пар». Республиканец считает, что это откроет путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar