Вэнс: Иран потерял возможность создать ядерное оружие после ударов США

Иран утратил техническую возможность создать ядерное оружие после ударов США по ядерным объектам. Такое заявление сделал вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс в эфире телекомпании Fox News.

«Мы знаем, что они не смогут создавать ядерное оружие. Мы уничтожили их возможность обогащать уран. У них есть уран, обогащённый до 60%, но у них нет возможности обогащать его до 90%. Кроме того, у них нет возможности превратить его в ядерное оружие. Это успех миссии, уничтожение их ядерной программы», — подчеркнул он.

Вэнс добавил, что Вашингтон надеется, что Тегеран не возобновит ядерную программу. Это даст шанс на долгосрочное урегулирование. Соединённые Штаты также выражают готовность к установлению прямого диалога с Ираном по вопросам двустороннего взаимодействия, ранее подобные контакты осуществлялись преимущественно через посредников.

«Мы бы хотели говорить с ними, президент (США Дональд Трамп. — Прим. Life.ru) ясно давал это понять. Мы бы хотели иметь прямой разговор о том, как продвинуться вперёд», — сказал вице-президент Штатов.