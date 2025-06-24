Вэнс: Иран потерял возможность создать ядерное оружие после ударов США
Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry
Иран утратил техническую возможность создать ядерное оружие после ударов США по ядерным объектам. Такое заявление сделал вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс в эфире телекомпании Fox News.
«Мы знаем, что они не смогут создавать ядерное оружие. Мы уничтожили их возможность обогащать уран. У них есть уран, обогащённый до 60%, но у них нет возможности обогащать его до 90%. Кроме того, у них нет возможности превратить его в ядерное оружие. Это успех миссии, уничтожение их ядерной программы», — подчеркнул он.
Вэнс добавил, что Вашингтон надеется, что Тегеран не возобновит ядерную программу. Это даст шанс на долгосрочное урегулирование. Соединённые Штаты также выражают готовность к установлению прямого диалога с Ираном по вопросам двустороннего взаимодействия, ранее подобные контакты осуществлялись преимущественно через посредников.
«Мы бы хотели говорить с ними, президент (США Дональд Трамп. — Прим. Life.ru) ясно давал это понять. Мы бы хотели иметь прямой разговор о том, как продвинуться вперёд», — сказал вице-президент Штатов.
Американский лидер Дональд Трамп также надеется, что Иран выпустил пар, и путь к миру теперь возможен. Хозяин Белого дома добавил, что ущерб от атак Тегерана оказался минимальным, и никто из американских военнослужащих не пострадал. Республиканец также заявил о намерении подтолкнуть к миру и Израиль.