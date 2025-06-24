Собянин сообщил об уничтожении двух дронов ВСУ, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее за полтора часа ПВО уничтожила 9 беспилотников над Курской и Брянской областями. Пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа сбили в воздушном пространстве Курской области. Ещё четыре дрона уничтожили над Брянской областью.