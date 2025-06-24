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Регион
23 июня, 23:19

Собянин сообщил об уничтожении двух дронов ВСУ, летевших на Москву

Собянин: Расчёты ПВО уничтожили два украинских беспилотника, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву дрона
Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву дрона

Ранее за полтора часа ПВО уничтожила 9 беспилотников над Курской и Брянской областями. Пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа сбили в воздушном пространстве Курской области. Ещё четыре дрона уничтожили над Брянской областью.

Алена Пенчугина
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