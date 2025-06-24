В Госдуме выступили за отмену отсрочки досрочной пенсии для педагогов

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила в Министерство труда обращение с инициативой отменить действующую отсрочку досрочного выхода на пенсию для работников сферы образования. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости».

«Считаю целесообразным отменить установленную отсрочку выхода на досрочную пенсию для педагогических работников — предоставление права выхода на пенсию по выслуге лет при достижении 25 лет педагогического стажа при наличии высшей квалификационной категории», — говорится в обращении.

Кроме того, в письме содержится предложение рассмотреть возможность уменьшения минимального стажа для выхода на пенсию — например, сократить его на два года для тех, кто продемонстрировал выдающиеся результаты и внёс заметный вклад в развитие образовательной системы.

Автор инициативы подчёркивает, что подобные изменения создадут мотивацию для педагогов с высоким уровнем профессионализма и поспособствуют повышению качества обучения. Лантратова акцентирует внимание на том, что отмена отсрочки усилит социальную значимость труда преподавателей, обеспечит им расширенные социальные гарантии и улучшит условия для продолжения работы.

Депутат отмечает, что повышение мотивации и сохранение трудоспособности педагогов напрямую связаны с эффективностью образовательного процесса и воспитательной деятельности. Предлагаемая мера окажет положительное влияние на профессиональное развитие учителей и станет стимулом для повышения квалификации.