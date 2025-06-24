В Германии полиция застрелила сома после нападений на пятерых отдыхающих

На озере Бромбах в Германии были зафиксированы случаи нападения огромного сома на отдыхающих. Рыбу пришлось ликвидировать сотруднику правоохранительных служб. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Сотрудник полиции и сом. Фото © X / Polizei Mittelfranken

По данным водной спасательной службы, в течение двух часов рыба атаковала пятерых человек у плавучей платформы. Пострадавшие получили укусы и раны, не требующие госпитализации. Помощь была оказана на месте бригадой Красного Креста.

Хищник, длина которого превышала два метра, вёл себя агрессивно и не покидал зону у купальной конструкции. После серии атак купание в акватории было приостановлено, чтобы избежать новых травм.

С учётом угрозы для отдыхающих и участников проходившего поблизости фестиваля, было принято решение устранить рыбу. Один из сотрудников полиции выстрелил в сома из табельного пистолета три раза. Тушу извлекли из воды двое приглашённых рыболовов. После инцидента доступ к плавательной зоне восстановили.