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Регион
24 июня, 02:33
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В Германии полиция застрелила сома после нападений на пятерых отдыхающих

На озере Бромбах в Германии были зафиксированы случаи нападения огромного сома на отдыхающих. Рыбу пришлось ликвидировать сотруднику правоохранительных служб. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Сотрудник полиции и сом. Фото © X / Polizei Mittelfranken

Сотрудник полиции и сом. Фото © X / Polizei Mittelfranken

По данным водной спасательной службы, в течение двух часов рыба атаковала пятерых человек у плавучей платформы. Пострадавшие получили укусы и раны, не требующие госпитализации. Помощь была оказана на месте бригадой Красного Креста.

Хищник, длина которого превышала два метра, вёл себя агрессивно и не покидал зону у купальной конструкции. После серии атак купание в акватории было приостановлено, чтобы избежать новых травм.

С учётом угрозы для отдыхающих и участников проходившего поблизости фестиваля, было принято решение устранить рыбу. Один из сотрудников полиции выстрелил в сома из табельного пистолета три раза. Тушу извлекли из воды двое приглашённых рыболовов. После инцидента доступ к плавательной зоне восстановили.

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А ранее в Турции россиянка заметила акулу рядом с пляжем в Анталье. Девушка поговорила со спасателем, который подтвердил, что это была акула. Но после разговоров с начальством сотрудник изменил своё мнение, отметив, что это безобидная рыба.

Обложка © Unsplash / Laura España

Тимур Хингеев
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