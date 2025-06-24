На Сахалине застрелили медведя, напавшего на людей
SHOT: Медведя, напавшего на людей на Сахалине, застрелили охотоведы
В Сахалинской области охотоведы нашли и застрелили медведя, который ранее напал на людей. Об этом сообщает SHOT.
Момент ликвидации медведя. Видео © SHOT
Животное вернулось на место происшествия, где его уже ожидали сотрудники Агентства лесного и охотничьего хозяйства региона. Медведя ликвидировали. Сейчас его туша направлена на экспертизу.
Напомним, нападение медведя случилось неподалёку от знаковой скульптуры «Три оленя» в Южно-Сахалинске. В результате погибли два человека, один из мужчин скончался в машине скорой помощи, не приходя в сознание. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о халатности в отношении сотрудников контроля.
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