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24 июня, 03:20

Путин сообщил, когда завершится формирование Московского и Ленинградского военных округов

Путин: Формирование Московского и Ленинградского округов завершится в 2025 году

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2025 году завершится формирование всех частей и соединений Московского и Ленинградского военных округов. Об этом российский лидер рассказал на встрече с выпускниками военных вузов.

«В этом году завершим весь комплекс организационных мероприятий по формированию частей и соединений Московского и Ленинградского военных округов. Кроме того, бригады морской пехоты будут развёрнуты в дивизии. Качественно возрастут их ударная мощь и боевые возможности», отметил глава государства.

Путин также напомнил о создании нового рода войск беспилотных систем. Он добавил, что бригады морской пехоты «будут развернуты в дивизии», что увеличит их ударную мощь и боевые возможности. Президент выделил техническую модернизацию армии и флота как приоритетное направление.

Путин заявил о преобразовании бригад морской пехоты в дивизии
Путин заявил о преобразовании бригад морской пехоты в дивизии

В своём выступлении российский лидер сообщил, что североатлантический альянс стоит за началом текущей глобальной милитаризации и гонки вооружений. Чтобы обеспечить надёжную защиту России, работа правоохранительных органов, спецслужб и других силовых ведомств должна быть слаженной, добавил Путин.

Лия Мурадьян
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