Путин сообщил, когда завершится формирование Московского и Ленинградского военных округов
Путин: Формирование Московского и Ленинградского округов завершится в 2025 году
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2025 году завершится формирование всех частей и соединений Московского и Ленинградского военных округов. Об этом российский лидер рассказал на встрече с выпускниками военных вузов.
«В этом году завершим весь комплекс организационных мероприятий по формированию частей и соединений Московского и Ленинградского военных округов. Кроме того, бригады морской пехоты будут развёрнуты в дивизии. Качественно возрастут их ударная мощь и боевые возможности», — отметил глава государства.
Путин также напомнил о создании нового рода войск беспилотных систем. Он добавил, что бригады морской пехоты «будут развернуты в дивизии», что увеличит их ударную мощь и боевые возможности. Президент выделил техническую модернизацию армии и флота как приоритетное направление.
В своём выступлении российский лидер сообщил, что североатлантический альянс стоит за началом текущей глобальной милитаризации и гонки вооружений. Чтобы обеспечить надёжную защиту России, работа правоохранительных органов, спецслужб и других силовых ведомств должна быть слаженной, добавил Путин.