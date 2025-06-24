Путин сообщил, когда завершится формирование Московского и Ленинградского военных округов

Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2025 году завершится формирование всех частей и соединений Московского и Ленинградского военных округов. Об этом российский лидер рассказал на встрече с выпускниками военных вузов.

«В этом году завершим весь комплекс организационных мероприятий по формированию частей и соединений Московского и Ленинградского военных округов. Кроме того, бригады морской пехоты будут развёрнуты в дивизии. Качественно возрастут их ударная мощь и боевые возможности», — отметил глава государства.