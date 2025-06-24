Педагог рассказала, как обязательный ЕГЭ по истории изменит подход к образованию

Заявление о том, что Единый государственный экзамен по истории станет обязательным для поступления на гуманитарные и социально-экономические направления, вызвало оживлённые дискуссии в обществе. Глубокое изучение прошлого не только формирует профессиональные компетенции, но и воспитывает осознанную гражданскую позицию, сообщила педагог Наталия Савинкина в беседе с RuNews24.ru.

Курсы истории развивают аналитический склад ума, учат осмысливать события и принимать взвешенные решения, что критически важно для будущих социологов, политологов и историков, подчеркнула эксперт. Однако инициатива не лишена подводных камней. Ключевой вопрос — уровень подготовки преподавателей и методика преподавания. Важно, чтобы изучение истории выходило за рамки простого запоминания дат, фокусируясь на причинно-следственных связях и влиянии прошлого на современность.