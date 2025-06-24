Двухлетний малыш впал в кому после жестокого нападения неадеквата в Шереметьево
SHOT: В Шереметьево пассажир из Афганистана напал на ребёнка, он в коме
В столичном аэропорту Шереметьево произошло жестокое нападение на двухлетнего ребёнка, который в результате инцидента впал в кому. Об этом сообщает SHOT.
ЧП случилось накануне вечером. 31-летний Владимир, прибывший рейсом из Кабула, находясь в зоне выдачи багажа, внезапно набросился на стоявшего рядом малыша. Злоумышленник поднял ребёнка и с силой бросил его на пол, в результате чего малыш мгновенно потерял сознание.
Напавший на ребёнка Владимир прилетел из Афганистана. Фото © SHOT
Маленького пациента госпитализировали. Врачи диагностировали у пострадавшего кому первой степени, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Нападавший был задержан. Предварительно, он находился под воздействием наркотических веществ.
Ранее шокирующее преступление произошло в Кировской области. 14-летний подросток обвиняется в убийстве десятилетнего ребёнка. Мать погибшего, жительница посёлка Просница, ранее заявила об исчезновении сына. В ходе розыскных мероприятий кинологи обнаружили тело мальчика с 16 ножевыми ранениями.
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