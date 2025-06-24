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Регион
24 июня, 07:32
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Двухлетний малыш впал в кому после жестокого нападения неадеквата в Шереметьево

SHOT: В Шереметьево пассажир из Афганистана напал на ребёнка, он в коме

В столичном аэропорту Шереметьево произошло жестокое нападение на двухлетнего ребёнка, который в результате инцидента впал в кому. Об этом сообщает SHOT.

ЧП случилось накануне вечером. 31-летний Владимир, прибывший рейсом из Кабула, находясь в зоне выдачи багажа, внезапно набросился на стоявшего рядом малыша. Злоумышленник поднял ребёнка и с силой бросил его на пол, в результате чего малыш мгновенно потерял сознание.

Напавший на ребёнка Владимир прилетел из Афганистана. Фото © SHOT

Напавший на ребёнка Владимир прилетел из Афганистана. Фото © SHOT

Маленького пациента госпитализировали. Врачи диагностировали у пострадавшего кому первой степени, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Нападавший был задержан. Предварительно, он находился под воздействием наркотических веществ.

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Ранее шокирующее преступление произошло в Кировской области. 14-летний подросток обвиняется в убийстве десятилетнего ребёнка. Мать погибшего, жительница посёлка Просница, ранее заявила об исчезновении сына. В ходе розыскных мероприятий кинологи обнаружили тело мальчика с 16 ножевыми ранениями.

Обложка © SHOT

Ольга Сливченко
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