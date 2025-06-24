Новости конфликта Израиля и Ирана. Атаки на американские базы в Катаре, удары по Беэр-Шеве и Керманшаху, Трамп добился прекращения огня, 24 июня Трамп объявил о прекращении огня в Иране и Израиле. Незадолго до этого под обстрелом были американские базы в Катаре, Иран атаковал Тель-Авив, Хайфу и Беэр-Шеву — дайджест Life.ru. 24 июня, 08:36 5198 5198 Иран и Израиль обменялись серией ударов незадолго до объявления перемирия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Атаки Ирана, 24 июня

Накануне поздно вечером Иран впервые ударил по американской базе «Аль-Удейд» в Катаре. Было выпущено не менее десяти ракет, часть из которых перехватили силы ПВО, но несколько снарядов достигли цели. Воздушная тревога звучала и в Бахрейне. США подтвердили факт атаки, уточнив, что обошлось без жертв. Тем не менее Трамп был срочно вызван в Ситуационную комнату. В небо были подняты истребители из Саудовской Аравии.

Интересно, что незадолго до удара Тегеран уведомил США о готовящейся атаке через дипломатические каналы. По сути — демонстративный шаг: удар нанесли, но не в полную силу. Иран также пообещал, что ответ на американскую агрессию будет продолжен, и только «после наказания агрессора» страна готова вернуться к дипломатии.

Кадры момента запуска иранских ракет по американским военным базам в рамках операции «Башарат аль-Фатх». Видео © Telegram / SHOT

Ночью президент США Дональд Трамп заявил о заключении соглашения о прекращении огня между Израилем и Ираном. По его словам, боевые действия должны были прекратиться через шесть часов, после завершения «финальных военных операций». Он подчеркнул: цель США достигнута — ядерная программа Ирана уничтожена, и теперь настало «время мира».

— Благодарю Иран за раннее предупреждение, благодаря которому не было потерь и пострадавших. Возможно, теперь Иран сможет двигаться к Миру и Гармонии на Ближнем Востоке, и я с энтузиазмом призову Израиль сделать то же самое. Спасибо за внимание к данному вопросу! — написал президент США в соцсети Truth.

По данным агентства Reuters, премьер-министру Катара удалось добиться согласия Ирана на прекращение военного конфликта с Израилем.

Момент прилëта иранской ракеты в 7-этажное здание в Беэр-Шеве. Несколько человек пострадали, один из них находится в критическом состоянии. Видео © Telegram / SHOT

Однако иранские официальные лица заявили, что о таком соглашении не слышали, и продолжили атаки. Утром Израиль сообщил о шести ракетных пусках со стороны Ирана. Один из снарядов попал в многоэтажку в Беэр-Шеве, погибли как минимум три человека. В Тегеране и далее утверждают, что «никаких предложений о перемирии не получали» и что «будут сражаться до установления справедливого мира». Сирены также были слышны в Хайфе и Тель-Авиве.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отметил, что если Израиль прекратит агрессию не позднее 4 часов утра по местному времени, то Тегеран тоже перестанет наносить удары.

В ЦАХАЛ заявили, что зафиксировали новый запуск ракет со стороны Ирана. Карта на 24 июня 2025-го. Фото © Telegram / СОЛОВЬЁВ

Израиль завершает операцию, 24 июня

Ночью ЦАХАЛ нанёс несколько ударов по Тегерану. Была объявлена эвакуация, над столицей Исламской Республики сбили израильский разведывательный БПЛА «Гермес». За несколько часов до объявления перемирия Израиль ликвидировал ещё одного иранского учёного — физика-ядерщика — Мохаммада Резу Седиги Сабера. Он был под санкциями США за участие в ядерной программе Ирана.

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху утром выпустила заявление: цели операции в Иране достигнуты, ракетные и ядерные угрозы устранены. Израиль завершает кампанию, но будет реагировать в случае новых нападений. Ранее армия ЦАХАЛ нанесла серию ударов по иранским объектам в Керманшахе и Хамадане, уничтожив склады и пусковые установки.

Однако в кулуарах израильской политики обсуждается иное: Нетаньяху боится затяжной войны на истощение, но и выйти из неё без дипломатического триумфа пока не может. Израильские военные сообщили, что достигли целей, но не контролируют развитие конфликта — если Иран продолжит удары, напряжение вспыхнет с новой силой.

— За много десятилетий ещё никто не наносил такой урон Израилю как Иран. Нетаньяху пошёл по пути Зеленского и сделал живой щит из израильтян. Израиль настигла карма, Иран превращает его в Сектор Газа, — отметил политолог Владимир Карасёв.

Кому была выгодна война между Ираном и Израилем

Обострение на Ближнем Востоке поставлено на паузу, причём каждая сторона считает себя в выигрыше.

— Большая война на Ближнем Востоке выгодна только Великобритании. Британцы намеревались уничтожить и Иран, и Израиль во взаимной войне через формулу «управления хаосом», а кроме того, отвлечь Россию от проведения СВО. От мира сейчас в минусе только они, так как их план провалился. Остальные в плюсе — Трамп получил славу миротворца, Иран отвлечётся от антиизраильских нарративов, что на руку Нетаньяху, а аятолла Али Хаменеи сохранил власть и консолидировал вокруг себя общество, что является хорошим результатом в сложившейся ситуации, — заявил в беседе с Life.ru политолог, генеральный директор Центра Чавеса Егор Лидовской.

Авторы Кирилл Золотарев