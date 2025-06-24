«Железный Биби»: Востоковед раскрыла, чем так опасен Биньямин Нетаньяху

Ближний Восток балансирует на грани масштабной войны, и в центре этого шторма стоит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чья личность приковывает особое внимание. Востоковед Елена Супонина в беседе с kp.ru рассказала, что это за политик и почему с ним считается не только весь Ближний Восток, но и США.

Нетаньяху — абсолютный рекордсмен по пребыванию на посту главы израильского правительства, возглавляя его суммарно 18 лет. Вопреки бытовавшему мнению о его осторожности, Супонина характеризует его как хитрого, умного и крайне изворотливого стратега, демонстрирующего исключительную решительность в отстаивании своих принципов.

По наблюдениям эксперта, Нетаньяху обладает опасным набором качеств. Он умён, но в нём нет душевной теплоты и эмпатии, особенно к его врагам. Это позволяет ему быть жёстким, а иногда даже жестоким.

Его политическая гибкость ярко проявляется в отношениях с американскими лидерами. Несмотря на взаимную неприязнь с 46-м президентом США Джо Байденом, сотрудничество продолжалось. С нынешним главой Белого дома у «Биби» тоже не всё гладко. Нетаньяху быстро переметнулся на сторону демократов, когда Трамп проиграл предыдущие выборы.

«Когда на предыдущих выборах, которые Трамп проиграл, подсчитывались голоса, но Дональд ещё рассчитывал на свою победу, Нетаньяху очень быстро переметнулся на сторону демократов, быстро поздравив Байдена с победой. Эта быстрота, как я знаю из надёжных источников, очень не понравилась Дональду Трампу. Тем не менее, они вновь нашли общий язык, хотя осторожность по отношению друг к другу, возможно, возросла», — отметила эксперт.