«Потерял контроль»: Дугин заявил, что стоящие за Трампом силы толкают мир к гибели

Американский президент Дональд Трамп, похоже, совершенно не осознаёт масштаба запущенных им процессов. Более того, политик совершенно утратил контроль над ситуацией, считает философ Александр Дугин, слова которого приводит радио Sputnik.

Философ полагает, что возраст и импульсивность сыграли свою роль, а Трамп исчерпал все преимущества от своих хаотичных сделок.

«Он [Трамп] начал процесс, на который повлиять уже не может. И это очень-очень серьёзно, очень-очень страшно. Я не думаю, что он осознаёт, что он делает уже. Видимо, во-первых, возраст сказывается. Во-вторых, он своими сделками с одними, с другими, с третьими, своим импульсивным характером вычерпал все плюсы, которые можно было извлечь из такого отношения, теперь остались минусы», – сказал Дугин.

Эксперт убеждён, что некие силы, стоящие за главой Белого дома, методично толкают его к неминуемой гибели. И это не только его личный крах – речь идёт об угрозе существованию США и, возможно, всего мира. Дугин подчеркнул, что человеческая рациональность, казавшаяся незыблемой, больше не является ограничителем для этих деструктивных процессов.