Откажут почки: Россиянам объяснили, какой гриб способен без труда убить троих человек
Миколог Тихомиров назвал отличия ядовитых грибов от съедобных в Подмосковье
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В лесах столичного региона появились смертельно опасные грибы, маскирующиеся под съедобные. Особую бдительность следует проявить к весеннему мухомору и окаймлённой галерине. Об этом сообщил «Москве 24» миколог Дмитрий Тихомиров.
Весенний мухомор, ближайший родственник бледной поганки, легко спутать с шампиньоном. Отличить его можно по белоснежным пластинкам под шляпкой (у шампиньонов они тёмные) и характерному утолщению у основания ножки – так называемой вольве. Эксперт советует выкручивать гриб из земли, чтобы убедиться в отсутствии этого смертельного признака.
«Токсины одного мухомора весеннего могут убить троих человек. И яд действует не сразу: первые признаки отравления могут наступить через сутки или даже позже. К этому моменту печень и почки, скорее всего, уже откажут», — предупреждает специалист.
Не менее опасна галерина окаймлённая, внешне напоминающая летний опёнок. Однако, в отличие от опят, растущих группами, галерина встречается одиночно. Её ножка мучнистая, тогда как у опёнка она покрыта чешуйками. Употребление полутора десятков галерины может привести к летальному исходу.
Но это не все опасности, которые могут подстерегать грибников. Ранее в Псковской области мужчина оказался в больнице с ожогами, дотронувшись до дерева, стоящего под линией электропередачи. Он так увлёкся поиском грибов, что не заметил ЛЭП.