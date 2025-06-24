Не вернулись с прогулки: Пропавших в селе под Оренбургом школьниц нашли мёртвыми

Трагический финал поисков в Оренбургской области: две девочки, пропавшие два дня назад в селе, обнаружены мёртвыми в лесополосе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Девочки 13 и 14 лет пропали 22 июня после того, как ушли прогуляться в селе Первая Григорьевка. Родственники не смогли с ними связаться, и начались поиски. Тела детей нашли в лесополосе примерно в километре от села. По предварительным данным, на них нет следов насилия.

«В ходе поисковых мероприятий в лесополосе, расположенной в 1 километре от села, обнаружены тела потерпевших без видимых признаков криминальной смерти. Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении СК.

К проверке подключилась прокуратура региона.